《經濟通通訊社３１日專訊》摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑最新發布的報告指

，受益於經濟復甦，中國股市正處於盈利周期底部反轉向上階段，Ａ股或在４月至５月出現反彈

。進入４月，宏觀數據和業績期公司發布的指引或使市場更加關注中國的增長和盈利復甦。

摩根大通預計，今年中國一至四季度ＧＤＰ按年增速分別為３﹒４％、７﹒１％、５﹒９％

、６﹒６％，其中二季度中國經濟增速將受益於進一步的消費及投資復甦和低基數影響。

劉鳴鏑表示，目前海外上市中國股票比Ａ股的彈性更大，二季度可以利用明晟中國指數、

ＫＷＥＢ（中概互聯網指數ＥＴＦ）、恆生科技博弈４月至５月的反彈；從未來一年的角度看，

假設淨資產收益率有所改善且個人養老金計劃在全國鋪開，Ａ股可能會經歷結構性重估。

行業配置上，摩根大通建議超配工業、可選消費（零售、汽車、耐用消費品、服裝）、通信

（互聯網媒體、電信）和材料（化工、水泥、有色）板塊。具體來看，互聯網平台、運動服飾、

餐飲、啤酒有望受益於經濟重啟，家電和部分材料可能會受益於出口訂單和地產項目竣工。

（ｌｃ）

