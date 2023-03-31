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AH股新聞

31/03/2023 08:57

【大國博弈】傅聰：發展歐美關係不應以損害中歐關係為代價

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國駐歐盟使團團長傅聰大使接受《金融時報》專訪，重點就
中歐關係、中歐經貿合作、烏克蘭危機等問題闡明中方立場。
　　關於中歐經貿合作，傅聰表示，中歐雙邊貿易投資去年實現強勁增長，歐洲經濟界對中國市
場充滿信心。但歐盟近年出台係列貿易政策工具，保護主義上升。中歐關係受到影響，問題不在
中方。
　　傅聰指，將中歐經貿關係政治化，違背歐洲各界期待，也損害歐洲自身利益。歐洲有關國家
在美國施壓下對向中國出口半導體設備設限，這違背市場經濟原則，違背自由貿易的立國之本。
歐盟應堅持戰略自主，發展歐美關係不應以損害中歐關係為代價。
　
＊中俄關係是軍事同盟，不受制於第三方＊
　
　　關於烏克蘭危機，傅聰表示，中國始終站在和平一邊、大多數國家一邊，中方立場歸根結底
就是勸和促談，當務之急是停火止戰、輓救生命。中俄關係不結盟、不對抗、不針對第三方，不
是軍事同盟。中俄關係不受制於第三方，這同樣適用於中歐關係。
　　傅聰強調，中歐關係是多維度的，不能僅從烏克蘭危機視角看待中歐關係，將兩者捆綁有政
治意圖。雖然中歐看法不盡相同，但爭取和平是雙方的共同目標，中方願同歐方攜手推動和平進
程。（ｊｔ）

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