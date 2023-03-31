《經濟通通訊社３１日專訊》倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）公布重磅改革計劃，將對鎳業務進

行全面整改，包括允許該金屬以一種新的實物形態進行合約交割，以及在中國開設新的現貨鎳市

場。ＬＭＥ計劃在未來兩年內完成上述改革。

為了提高流動性，ＬＭＥ在周四（３０日）公布的計劃中表示，將為新的一類鎳產品提供快

速上市通道和費用減免。交易所將用新的校準方法來確定每日價格，價格上限也將成為永久性的

規則。除了上述已經確定的行動，倫金所還打算擴大鎳合約交割的實物形態範圍，將涵蓋粗鎳粉

。

另外，ＬＭＥ認為「當前最可行的方法」就是建立一個包含硫酸鎳（ｎｉｃｋｅｌ

ｓｕｌｐｈａｔｅ）或高冰鎳（ｎｉｃｋｅｌ ｍａｔｔｅ）的現貨交易平台，重點服務於亞洲

市場。交易所補充稱，因為貿易流集中在亞洲國家，特別是在中國。

因此，ＬＭＥ計劃與同為港交所（００３８８）旗下的前海聯合交易中心（ＱＭＥ）合作，

推出一個以中國為中心的、硫酸鎳和高冰鎳的現貨市場。ＬＭＥ將與市場密切接觸，評估它能否

為市場提供價值。此外，ＬＭＥ考慮將日漲跌限制永久化，調整銅和鋁的日漲跌幅限制為１２％

。



＊仍有待觀察ＬＭＥ亞洲交易的流動性和定價功能＊



去年３月，倫金所的鎳期貨價格在短短三天時間內飆升超２７０％，被迫暫停交易。之後該

交易所決定取消數十億美元的交易，引發了部分投資者的強烈不滿，損害了這家有著１４６年歷

史的交易所的信譽。盡管ＬＭＥ在這一年間做出了很多努力，但在恢復信心方面似乎沒有很大的

進展。本月初，ＬＭＥ在鹿特丹的一個倉庫中一小部分鎳合約的實際標的物竟然從鎳變成幾袋石

頭，再度打擊市場對這家百年老店的信心。

在長達一年的暫停交易後，３月２７日ＬＭＥ恢復了亞洲時段鎳交易。但業內人士認為，亞

洲交易時段重啟後，倫鎳能否重現往日的流動性和定價功能仍有待觀察。（ｊｔ）

