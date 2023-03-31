《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，２０２３年３月，製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）為５１﹒９％，維持擴張，優於預期的５１﹒５％，盡管比上月回落０﹒７個百分點

，但已經是最近兩年來的第二高。滬深股市今早高開後窄幅波動，滬綜指半日升０﹒２２％，報

３２６８﹒３１點，深成指升０﹒２７％，創業板指揚０﹒３７％。

人行繼續放水，人民銀行進行的１８９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放

１８２０億元。本周共有３５００億元７天期逆回購到期，全周放水累計淨投放８１１０億元。

兩市半日成交５４８７億元，按日跌逾５％。

摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑最新發布的報告指，受益於經濟復甦，中國股市

正處於盈利周期底部反轉向上階段，Ａ股或在４月至５月出現反彈。進入４月，宏觀數據和業績

期公司發布的指引或使市場更加關注中國的增長和盈利復甦。



＊豬肉價格有上升壓力，豬肉股大漲＊



新希望（深：０００８７６）發公告修訂２０２２年度業績預告，新修訂預計淨虧損

１３﹒５億元－１５﹒５億元，遠高於此前預計的淨虧損４﹒１億元－６﹒１億元。此前有消息

指非洲豬瘟疫情在中國持續蔓延，甚至有券商分析北方產區的豬瘟感染率可能達到５０％，有關

情況亦在新希望的公告中反映。新希望指出，經審計後發現近月生豬價格與公司預期出現一定程

度差異，山東、河北等北方區域生豬疫病影響程度也超出了行業預期，導致新希望部分資產出現

了超出預期的減值。

豬肉價格有上升壓力，新希望半日升逾３％，報１３﹒２５元；巨星農牧

（滬：６０３４７７）飆９﹒３％，新五豐（滬：６００９７５）升８﹒８％，唐人神

（深：００２５６７）升２﹒３％，京基智農（深：００００４８）升５﹒１％。



＊茅台去年利潤增兩成，白酒股獲鼓舞＊



「股王」貴州茅台（滬：６００５１９）公布年度報告，２０２２年實現營業總收入

１２７５﹒５４億元，同比增長１６﹒５３％；實現歸母淨利潤６２７﹒１６億元，同比增長

１９﹒５５％。貴州茅台績後續漲１﹒３％，報１８２３﹒９６元，四連揚。其他白酒股受鼓舞

，古井貢酒（深：０００５９６）走高５﹒６％，今世緣（滬：６０３３６９）升０﹒１％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７１７，較上個交易日升１６９點子，

止步四連跌，並脫離近兩周低位。造紙股反彈，岳陽林紙（滬：６００９６３）走高４﹒３％，

豪悅護理（滬：６０５００９）升３﹒２％，太陽紙業（深：００２０７８）升１﹒９％，山鷹

國際（滬：６００５６７）升１﹒２％，冠豪高新（滬：６００４３３）升１﹒２％，百亞股份

（深：００３００６）升０﹒８％。（ｊｔ）

