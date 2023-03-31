《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，２０２３年３月，製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）為５１﹒９％，維持擴張，優於預期的５１﹒５％，盡管比上月回落０﹒７個百分點
，但已經是最近兩年來的第二高。滬深股市今早高開後窄幅波動，滬綜指半日升０﹒２２％，報
３２６８﹒３１點，深成指升０﹒２７％，創業板指揚０﹒３７％。
人行繼續放水，人民銀行進行的１８９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放
１８２０億元。本周共有３５００億元７天期逆回購到期，全周放水累計淨投放８１１０億元。
兩市半日成交５４８７億元，按日跌逾５％。
摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑最新發布的報告指，受益於經濟復甦，中國股市
正處於盈利周期底部反轉向上階段，Ａ股或在４月至５月出現反彈。進入４月，宏觀數據和業績
期公司發布的指引或使市場更加關注中國的增長和盈利復甦。
＊豬肉價格有上升壓力，豬肉股大漲＊
新希望（深：０００８７６）發公告修訂２０２２年度業績預告，新修訂預計淨虧損
１３﹒５億元－１５﹒５億元，遠高於此前預計的淨虧損４﹒１億元－６﹒１億元。此前有消息
指非洲豬瘟疫情在中國持續蔓延，甚至有券商分析北方產區的豬瘟感染率可能達到５０％，有關
情況亦在新希望的公告中反映。新希望指出，經審計後發現近月生豬價格與公司預期出現一定程
度差異，山東、河北等北方區域生豬疫病影響程度也超出了行業預期，導致新希望部分資產出現
了超出預期的減值。
豬肉價格有上升壓力，新希望半日升逾３％，報１３﹒２５元；巨星農牧
（滬：６０３４７７）飆９﹒３％，新五豐（滬：６００９７５）升８﹒８％，唐人神
（深：００２５６７）升２﹒３％，京基智農（深：００００４８）升５﹒１％。
＊茅台去年利潤增兩成，白酒股獲鼓舞＊
「股王」貴州茅台（滬：６００５１９）公布年度報告，２０２２年實現營業總收入
１２７５﹒５４億元，同比增長１６﹒５３％；實現歸母淨利潤６２７﹒１６億元，同比增長
１９﹒５５％。貴州茅台績後續漲１﹒３％，報１８２３﹒９６元，四連揚。其他白酒股受鼓舞
，古井貢酒（深：０００５９６）走高５﹒６％，今世緣（滬：６０３３６９）升０﹒１％。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７１７，較上個交易日升１６９點子，
止步四連跌，並脫離近兩周低位。造紙股反彈，岳陽林紙（滬：６００９６３）走高４﹒３％，
豪悅護理（滬：６０５００９）升３﹒２％，太陽紙業（深：００２０７８）升１﹒９％，山鷹
國際（滬：６００５６７）升１﹒２％，冠豪高新（滬：６００４３３）升１﹒２％，百亞股份
（深：００３００６）升０﹒８％。（ｊｔ）
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