《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股市場午後表現持續，滬綜指升０﹒２７％，報
３２６９﹒９５點，滬深３００指數升０﹒２６％，深成指升０﹒４４％，創業板指升
０﹒４８％。上海Ｂ股升０﹒２８％，深圳Ｂ股升０﹒３５％。（ｅｙ）
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31/03/2023 13:31
《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒２７％，深成指升０﹒４４％
《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股市場午後表現持續，滬綜指升０﹒２７％，報
３２６９﹒９５點，滬深３００指數升０﹒２６％，深成指升０﹒４４％，創業板指升
０﹒４８％。上海Ｂ股升０﹒２８％，深圳Ｂ股升０﹒３５％。（ｅｙ）
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31/03/2023 13:05 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
31/03/2023 13:05 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
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