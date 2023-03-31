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AH股新聞

31/03/2023 13:31

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒２７％，深成指升０﹒４４％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股市場午後表現持續，滬綜指升０﹒２７％，報
３２６９﹒９５點，滬深３００指數升０﹒２６％，深成指升０﹒４４％，創業板指升
０﹒４８％。上海Ｂ股升０﹒２８％，深圳Ｂ股升０﹒３５％。（ｅｙ）

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