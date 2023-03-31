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AH股新聞

31/03/2023 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒３６％成交稍增，首季度累升５﹒９％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國３月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）勝預期，市場
情緒好轉，帶動滬深股市今早高開後維持升幅，滬綜指全日收升０﹒３６％，報３２７２﹒８６
點，首季度累升５﹒９％，創２０２０年第四季度逾兩年以來最大單季漲幅；深成指亦升
０﹒６４％，創業板指升０﹒６９％。
　　兩市全日成交９５３３億元（人民幣．下同），按日升０﹒９％；陸股通淨流入近１７億元
，連續四日淨流入。人行繼續放水，人民銀行進行的１８９０億元７天期逆回購，今日淨投放
１８２０億元。本周共有３５００億元７天期逆回購到期，全周放水累計淨投放８１１０億元。
　　國家統計局公布，３月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５１﹒９％，優於預期的
５１﹒５％，比上月回落０﹒７個百分點，仍在臨界點以上，仍是近兩年次高。從分項指數看，
多數都在５０上方，但同時普遍出現不同程度回落，新訂單指數環比下降０﹒５個百分點至
５３﹒６％，其中新出口訂單降２個百分點至５０﹒４％，進口訂單降０﹒４個百分點至
５０﹒９％；在手訂單亦下降。物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，需求收縮已經成為企
業信心恢復、生產恢復主要制約。
　
＊日本跟隨加大晶片限制，半導體Ａ股懶理＊
　
　　外電報道，日本表示將擴大對２３類尖端晶片製造技術的出口限制，與其盟友美國推動限制
中國製造先進晶片能力的措施保持一致。惟滬深半導體股懶理，隨市上揚，中微公司
（滬：６８８０１２）走高５﹒４％，三安光電（滬：６００７０３）升２﹒３％，滬硅產業
（滬：６８８１２６）揚２﹒２％，龍芯中科（滬：６８８０４７）升２﹒３％，中芯國際
（滬：６８８９８１）升２﹒１％，華大九天（深：３０１２６９）彈０﹒６％。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７１７，較上個交易日升１６９點子，
止步四連跌，並脫離近兩周低位。造紙股反彈，岳陽林紙（滬：６００９６３）走高４﹒６％，
豪悅護理（滬：６０５００９）升３﹒３％，太陽紙業（深：００２０７８）升０﹒８％，山鷹
國際（滬：６００５６７）升０﹒４％，冠豪高新（滬：６００４３３）升近１％。
　
＊彭博推ＢｌｏｏｍｂｅｒｇＧＰＴ，ＡＩ股重燃漲勢＊
　
　　由ＣｈａｔＧＰＴ引爆的ＡＩ熱潮燒到金融圈，全球最大的財經資訊公司《彭博社》重磅發
布為金融界打造的大型語言模型（ＬＬＭ）－－ＢｌｏｏｍｂｅｒｇＧＰＴ。經過測試，該模型
在金融任務上的表現遠超現有的模型，且在通用場景上的表現與現有模型也能一較高下。Ａ場人
工智能概念股午後拉升，捷成股份（深：３００１８２）升１６﹒５％，同花順
（深：３０００３３）飆１６﹒７％，神州泰岳（深：３００００２）抽升１３﹒６％，雲從科
技（滬：６８８３２７）升１５﹒４％，藍色光標（深：３０００５８）升一成漲停，科大訊飛
（深：００２２３０）升８﹒４％。（ｊｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４０５０﹒９３　　＋０﹒３１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２７２﹒８６　　＋０﹒３６　　　　３９６７﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３４３０﹒４５　　＋０﹒３６　　　　３９６１﹒００　　
　　深證成份指數　　１１７２６﹒４０　＋０﹒６４　　　　５５６６﹒００　　
　　深圳創業板指數　２３９９﹒５０　　＋０﹒６９　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２９４﹒８４　　＋０﹒１７　　　　　２﹒０７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１９１﹒８８　　＋０﹒２５　　　　　０﹒５７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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