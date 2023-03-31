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AH股新聞

31/03/2023 15:52

《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒３６％，報３４３０﹒４５點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒３６％，報３４３０﹒４５點。
　　「股王」貴州茅台（滬：６００５１９）公布年度報告，２０２２年實現營業總收入
１２７５﹒５４億元（人民幣．下同），同比增長１６﹒５３％；實現歸母淨利潤６２７﹒１６
億元，同比增長１９﹒５５％。貴州茅台今日升１﹒１％，報１８２０元；其他白酒股午後走弱
，山西汾酒（滬：６００８０９）跌１％，今世緣（滬：６０３３６９）跌０﹒５％。
　　日本傳媒引述消息報道，當局計劃４月上旬放寬中國旅客的新冠檢測要求，若已接種至少３
針疫苗，毋須出示登機前７２小時檢測陰性證明。惟民航股今回吐，中國東航
（滬：６００１１５）跌１﹒２％，春秋航空（滬：６０１０２１）跌０﹒８％，中國國航
（滬：６０１１１１）跌０﹒７％。
　　外電報道，日本表示將擴大對２３類尖端晶片製造技術的出口限制，與其盟友美國推動限制
中國製造先進晶片能力的措施保持一致。惟滬深半導體股懶理，隨市上揚，中微公司
（滬：６８８０１２）升５﹒４％，三安光電（滬：６００７０３）升２﹒３％，滬硅產業
（滬：６８８１２６）升２﹒２％。（ｄｗ）

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