《經濟通通訊社３１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８３﹒１７億元，用３６﹒８３億元或７﹒１％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１６﹒７４億元，連續四日淨流入。
（ｄｗ）
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31/03/2023 15:24
《深股通》深股通額度全日用３７億元，外資連續四日淨流入
《經濟通通訊社３１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８３﹒１７億元，用３６﹒８３億元或７﹒１％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１６﹒７４億元，連續四日淨流入。
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