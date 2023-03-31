《經濟通通訊社３１日專訊》「股王」貴州茅台（滬：６００５１９）公布年度報告，

２０２２年實現營業總收入１２７５﹒５４億元（人民幣．下同），同比增長１６﹒５３％；實

現歸母淨利潤６２７﹒１６億元，同比增長１９﹒５５％。日均利潤１﹒７２億元。２０２３年

經營目標是營業總收入較上年度增長１５％左右，基本建設投資７１﹒０９億元。

２０２２年，貴州茅台經營活動產生的現金流量淨額同比下降４２﹒６８％。該公司表示，

一是因為集團公司劃轉貴州習酒股份有限公司股權，貴州習酒股份有限公司不再是公司控股子公

司貴州茅台集團財務有限公司成員單位，公司吸收存款減少；二是公司控股子公司貴州茅台集團

財務有限公司存入不可提前支取的同業定期存款增加。

貴州茅台績後續漲２﹒２％，報１８４０﹒０８元，四連揚。

其他白酒股受鼓舞，古井貢酒（深：０００５９６）走高４﹒４％，瀘州老窖

（深：０００５６８）、山西汾酒（滬：６００８０９）、今世緣（滬：６０３３６９）、舍得

酒業（滬：６００７０２）升近１％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升１﹒３％，五糧液

（深：０００８５８）升１﹒１％，洋河股份（深：００２３０４）彈０﹒４％。（ｊｔ）

