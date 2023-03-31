《經濟通通訊社３１日專訊》日本傳媒引述消息報道，當局計劃４月上旬放寬中國旅客的新
冠檢測要求，若已接種至少３針疫苗，毋須出示登機前７２小時檢測陰性證明。當局計劃放寬要
求，是考慮到中國旅客抽檢陽性比率一直較低。
日本目前規定除港澳之外，所有由中國乘直航航班入境日本的旅客，都需要持有檢測陰性證
明，抵達日本後要抽樣檢測。
內媒引述南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）消息報道，隨著中日之間旅遊出行
需求迅速上升和旅遊市場逐漸回暖，４月１日起，中國南方航空將逐步恢復國內各地至日本東京
和大阪的多條航線。恢復後，南航前往日本的航線將恢復至每周６４班次（來回計２班次）。
南航Ａ股現微升０﹒１％，報７﹒９１元（人民幣．下同）；Ｈ股則跌０﹒２％，報
５﹒６９港元。
＊去年虧損繼續擴大，東航、國航跌近１％＊
另外，國航（００７５３）（滬：６０１１１１）及東方航空（００６７０）
（滬：６００１１５）公布年度業績報告。國航截至去年１２月３１日止年度虧損３８６億元，
比２０２１年虧損１６６億元擴大，每股虧損２﹒８１１６元，不派末期股息。該集團指，收入
５２８﹒９８億元，跌２９％，經營損失擴至３５４億元，利息支出升至６４﹒７億元，匯兌由
收益轉為損失４０﹒８８億元。
東方航空截至去年１２月３１日止年度虧損約３７３﹒８６億元，比２０２１年度１２２億元擴
大，每股虧損１﹒９８元，不派末期股息。該集團指，收入約４６１億元，跌３１﹒３１％，運
輸總周轉量８０﹒２５億噸公里，跌３８﹒４９％，旅客運輸量４２５１萬人次，跌
４６﹒２６％。
東航Ａ股跌０﹒８％，報５﹒１７元；國航Ａ股跌０﹒６％，報１０﹒７１元。（ｊｔ）
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