《經濟通通訊社３１日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）希望仿

效福特，與中國電動車電池大廠寧德時代（深：３００７５０）一同在美國興建電池廠，目前正

為此一可能存在爭議的交易和白宮磋商當中。寧德時代目前漲３﹒４％，報４１３﹒５６元人民

幣。

消息人士透露，特斯拉近日和白宮討論一個包含寧德時代的計劃。特斯拉代表希望釐清拜登

政府預定本周敲定的「通脹削減法案」（ＩＲＡ） 規定，而特斯拉的全球公共政策主任

Ｒｏｈａｎ Ｐａｔｅｌ是參與討論的人士之一。

特斯拉希望推動一個類似福特汽車和寧德時代合作模式的計劃。福特２月宣布與寧德合作在

美設廠，工廠由福特全資，寧德時代則提供技術授權。報道指出，特斯拉考慮把電池廠設在德州

，以就近滿足電動車組裝廠的需求，但目前地點還沒有定案。

特斯拉正在擴張模式，已部署２２０億美元現金提升產量並降低成本，以因應對手競爭，而

寧德時代是這項計劃的關鍵，因該公司生產磷酸鐵鋰電池，比西方電池業者使用的鎳便宜。



＊美國國會或反對特斯拉和寧德合作＊



作為美國史上金額最龐大的綠能法案，通脹削減法案希望鼓勵更多企業協助打造美國本土的

電動車供應鏈，以降低美國對中國電池原料的依賴。通脹削減法案中，業界最積極遊說的是「

３０Ｄ」條款，該條款將扣留消費者稅收抵減，不發給採用一定比例中國相關原料製造的電動車

。

不過寧德時代此前和福特的合作案已引起美國國會議員反對，有分析師表示，特斯拉若和寧

德合作，可能也會引發和福特一樣的反應。（ｊｔ）

