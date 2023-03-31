《經濟通通訊社３１日專訊》由ＣｈａｔＧＰＴ引爆的ＡＩ熱潮燒到金融圈，全球最大的財

經資訊公司《彭博社》重磅發布為金融界打造的大型語言模型（ＬＬＭ）－－

ＢｌｏｏｍｂｅｒｇＧＰＴ。經過測試，該模型在金融任務上的表現遠超現有的模型，且在通用

場景上的表現與現有模型也能一較高下。

《彭博社》最新發布的報告顯示，其構建迄今為止最大的特定領域數據集，並訓練了專門用

於金融領域的ＬＬＭ，開發了擁有５００億參數的語言模型－－ＢｌｏｏｍｂｅｒｇＧＰＴ。該

模型依托《彭博社》的大量金融數據源，構建了一個３６３０億個標簽的數據集，支持金融行業

內的各類任務。一般來說，在ＮＬＰ領域，參數數量和復雜程度之間具有正相關性，ＧＰＴ－

３﹒５模型的參數量為２０００億，ＧＰＴ－３的參數量為１７５０億。

Ａ場人工智能概念股午後拉升，捷成股份（深：３００１８２）升超１７％，同花順

（深：３０００３３）飆１４﹒３％，神州泰岳（深：３００００２）抽升１３﹒５％，雲從科

技（滬：６８８３２７）升９﹒１％，藍色光標（深：３０００５８）升８﹒６％，科大訊飛

（深：００２２３０）升７﹒５％，拓爾思（深：３００２２９）升７﹒４％，湯姆貓

（深：３００４５９）升６﹒４％，軟通動力（深：３０１２３６）升５﹒２％，神州數碼

（深：００００３４）漲３﹒７％。（ｊｔ）

