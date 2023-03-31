《經濟通通訊社３１日專訊》外電報道，日本表示將擴大對２３類尖端晶片製造技術的出口

限制，與其盟友美國推動限制中國製造先進晶片能力的措施保持一致。

日本經濟產業省宣布，包括設備製造商東京電子在內的約１０家日本公司需要獲得許可才能

出口一系列用於將矽轉化為晶片的設備，這些設備的範圍超出預期，包括清洗、沉積

（ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、回火（ａｎｎｅａｌｉｎｇ）、微影（ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ）

、蝕刻和測試。相關出口管制將於７月生效，可能會影響尼康（Ｎｉｋｏｎ）及東京電子等十多

間日本公司製造的設備。

報道引述日本貿易部官員稱，日本正在履行作為一個技術國家的責任，為國際和平與穩定做

出貢獻，又稱今次的目標是阻止先進技術被用於軍事目的，並反覆表示，此舉並非針對中國。

美國去年１０月加強對華出口管制，並要求在製造裝置領域擁有很高技術實力的日本和荷蘭

也跟隨採取措施。荷蘭政府本月８日公布管制措施草案。分析指，雖然日本和荷蘭未直接點名中

國且採取較美國寬鬆的措施，但勢必招致中方的反對。

滬深半導體股懶理，隨市上揚，中微公司（滬：６８８０１２）走高４﹒９％，三安光電

（滬：６００７０３）升２﹒２％，滬硅產業（滬：６８８１２６）揚２﹒１％，龍芯中科

（滬：６８８０４７）、中芯國際（滬：６８８９８１）升近２％，華大九天

（深：３０１２６９）、北方華創（深：００２３７１）、韋爾股份（滬：６０３５０１）等升

約１％。（ｊｔ）

