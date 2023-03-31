《經濟通通訊社３１日專訊》中證監在官網披露，近期，中證監主席易會滿等負責人先後在

京會見美國橋水基金、法國東方匯理、日本大和證券、英國滙豐、加拿大宏利金融、新加坡淡馬

錫、德國安聯保險、意大利聯合聖保羅銀行、美國景順和高盛等國際金融機構負責人。

易會滿表示，未來，中國經濟的高質量發展以及中國資本市場的高水平制度型開放將帶來更

廣闊的機遇，歡迎國際金融機構和全球投資者繼續擴大在華業務與投資。當今世界經濟發展正處

在一個複雜多變的困難時期，國際金融市場近期也出現一系列風險事件。希望商界人士以經濟金

融領域合作為切口，為世界經濟發展注入更多確定性，為增進相互了解、促進國際合作多做工作

。

來訪的國際金融機構負責人普遍表示，此次來華親身感受到中國經濟的強大韌性、潛力和活

力，堅定看好中國經濟和中國資本市場發展前景。近年來中國資本市場對外開放穩步推進，為國

際金融機構和全球投資者帶來了實實在在的機遇。各金融機構高度重視中國市場，將繼續與中國

深化合作，積極拓展在華業務和投資，期待實現互利共贏。（ｌｃ）

