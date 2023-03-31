《經濟通通訊社３１日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）今日下午召開
幹部會議。中央組織部相關負責人宣布，中央決定由葛海蛟出任中國銀行黨委書記。
公開資料顯示，５１歲的葛海蛟擁遼寧大學法學和經濟學雙學士學位、吉林大學經濟學碩士
、南京農業大學管理學碩士學位、南京農業大學農業經濟專業博士學位等５個學位，亦是倫敦商
學院訪問學者。
葛海蛟長期在中國農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）和光大集團任職。在農行
歷任遼寧省分行國際業務部副總經理、總經理，遼陽市分行行長、黨委書記，大連市分行副行長
、黨委委員，新加坡分行總經理，農行國際業務部副總經理（總經理級）兼任悉尼分行執行董事
長，黑龍江省分行行長、黨委書記，且是黑龍江省第十二屆人大代表。在光大集團歷任光大集團
股份公司副總經理兼中國光大實業集團有限責任公司董事長，光大證券（０６１７８）
（滬：６０１７８８）董事，光大集團股份上海總部主任、黨委委員、執行董事、行長等。
２０１９年９月２８日，葛海蛟被任命為河北省副省長。（ｓｌ）
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