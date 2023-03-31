  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

31/03/2023 17:30

《中國要聞》中央任命葛海蛟為中國銀行黨委書記

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）今日下午召開
幹部會議。中央組織部相關負責人宣布，中央決定由葛海蛟出任中國銀行黨委書記。
　　公開資料顯示，５１歲的葛海蛟擁遼寧大學法學和經濟學雙學士學位、吉林大學經濟學碩士
、南京農業大學管理學碩士學位、南京農業大學農業經濟專業博士學位等５個學位，亦是倫敦商
學院訪問學者。
　　葛海蛟長期在中國農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）和光大集團任職。在農行
歷任遼寧省分行國際業務部副總經理、總經理，遼陽市分行行長、黨委書記，大連市分行副行長
、黨委委員，新加坡分行總經理，農行國際業務部副總經理（總經理級）兼任悉尼分行執行董事
長，黑龍江省分行行長、黨委書記，且是黑龍江省第十二屆人大代表。在光大集團歷任光大集團
股份公司副總經理兼中國光大實業集團有限責任公司董事長，光大證券（０６１７８）
（滬：６０１７８８）董事，光大集團股份上海總部主任、黨委委員、執行董事、行長等。
２０１９年９月２８日，葛海蛟被任命為河北省副省長。（ｓｌ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰31/03/2023 17:41  《打擊貪腐》中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸被中紀委調查

其他AH股新聞
More

31/03/2023 17:52  《華為動向》華為去年淨利降６８﹒７％，至歷史低點３５６億人幣

31/03/2023 17:46  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

31/03/2023 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６９億元，買騰訊沽美團

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金