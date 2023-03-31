《經濟通通訊社３１日專訊》深圳證監局昨發布去年稽查執法工作「成績表」，全年共辦理

案件３８件，其中自立案件２６件；辦結案件２０件，辦結案件均查實。其中查辦上市公司、掛

牌公司信息披露違法違規案件１３件，佔案件總數的３４％，而當中涉及８件財務造假相關案件

，佔信息披露案件總數的６２％。查辦內幕交易類案件１１件，佔案件總數的２９％。查辦證券

從業人員違規買賣股票案５件，較往年明顯增長。

深圳證監局表示，去年對信息披露違法違規案件涉及的７家次中介機構啟動核查或調查；對

２家私募機構立案調查，對１家機構及責任人作出行政處罰，為全國首例對私募機構從事資金池

業務採取的行政處罰。全年共計對３２家私募機構及３５名責任人採取行政監管措施，向公安部

門通報１５家風險機構涉刑線索。

全年共作出行政處罰決定１４份，涉及主體４２個，其中機構主體７個，自然人主體３５個

，對上市公司董監高等「關鍵少數」處罰人數佔總人數比重達５７％；罰沒款共計約４４６０萬

元人民幣，按年增長１０２％。

深圳證監局強調，信息披露違法違規行為是該局嚴查內容，惡性財務造假被重點打擊。特別

聚焦上市公司信息披露違法違規及中介機構未勤勉盡責案件，為全面註冊制改革實施創造良好環

境。其他查辦案件包括內幕交易、從業人員違規交易股票、中介機構未勤勉盡責、私募機構違法

違規、違規減持、基金公司股東違法違規、非法證券投資諮詢等，案件主體涉及上市公司、證券

公司從業人員、公募基金公司、私募機構、打擊非法證券活動等多個領域。（ｓｌ）

