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AH股新聞

31/03/2023 10:18

【數據解讀】統計局：服務業加快恢復，居民消費和商旅出行意願增

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，２０２３年３月，製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）為５１﹒９％，優於預期的５１﹒５％，比上月回落０﹒７個百分點，仍在臨界點以
上，仍是近兩年次高。非製造業及企業生產經營景氣水平續回升。３月份非製造業商務活動指數
為５８﹒２％，比上月上升１﹒９個百分點，更是近１２年新高，綜合ＰＭＩ產出指數為５７％
，比上月升０﹒６個百分點。
　　國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，３月份，非製造業商務活動指數
為５８﹒２％，比上月上升１﹒９個百分點，為近年高點，非製造業恢復發展步伐加快。
　　趙慶河指出，服務業加快恢復：隨著各地促消費等政策措施顯效發力，服務業恢復發展動力
有所增強，商務活動指數為５６﹒９％，高於上月和上年同期１﹒３和１０﹒２個百分點。從行
業看，零售、鐵路運輸、道路運輸、航空運輸、租賃及商務服務等行業商務活動指數高於
６０﹒０％，表明近期居民消費和商旅出行意願增強，相關行業市場活躍度較快回升；電信廣播
電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等行業商務活動指數升至高位景氣區間，行業
運行穩中向好。
　
＊建築業企業用工需求增加＊
　
　　從市場需求和預期看，新訂單指數為５８﹒５％，高於上月３﹒８個百分點，服務業市場需
求釋放繼續加快；業務活動預期指數為６３﹒２％，連續三個月高於６３﹒０％，企業對市場預
期持續向好。
　　建築業加速擴張。隨著氣候轉暖各地工程施工進度加快推進，建築業生產活動擴張加快，商
務活動指數為６５﹒６％，高於上月５﹒４個百分點。從企業用工看，建築業企業用工需求持續
增加，從業人員指數為５１﹒３％，連續三個月保持在擴張區間。從市場預期看，業務活動預期
指數為６３﹒７％，連續４個月位於高位景氣區間，建築業企業對近期市場發展前景比較樂觀。
　
＊仍存市場需求不足、資金緊張和運營成本高等問題＊
　
　　３月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５７﹒０％，比上月上升０﹒６個百分點，在較高景氣區間
繼續上行，表明我國企業生產經營總體繼續好轉。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和
非製造業商務活動指數分別為５４﹒６％和５８﹒２％。
　　３月份，隨著疫情防控較快平穩轉段，中國經濟延續恢復發展態勢，製造業ＰＭＩ、非製造
業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數均保持在擴張區間，但解讀亦提到，要看到企業發展過程
中仍面臨市場需求不足、資金緊張和運營成本高等突出問題，經濟回升基礎有待進一步鞏固。
（ｄｗ）

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