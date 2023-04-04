《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》人行發布的一季度儲戶、企業家及銀行家問

卷調查報告顯示，多項調查指數環比提升。其中，居民消費和投資意願升溫，傾向於「更多消費

」的居民佔２３﹒２％，比上季增加０﹒５個百分點。



＊傾向「更多投資」比上季增加３﹒３個百分點＊



人民銀行城鎮儲戶問卷調查結果顯示，第一季度居民對收入和就業信心增強、消費和投資意

願升溫等特點。在收入感受指數和就業感受指數方面，本季收入感受指數為５０﹒７％，比上季

上升６﹒９個百分點；收入信心指數為４９﹒９％，比上季上升５﹒５個百分點。本季就業感受

指數為３９﹒９％，比上季上升６﹒８個百分點；就業預期指數為５２﹒３％，比上季上升

９﹒４個百分點。

在消費、儲蓄和投資意願方面，傾向於「更多消費」的居民佔２３﹒２％，比上季增加

０﹒５個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民佔５８﹒０％，比上季減少３﹒８個百分點；傾向

於「更多投資」的居民佔１８﹒８％，比上季增加３﹒３個百分點。居民偏愛的前三位投資方式

依次為：「銀行、證券、保險公司理財產品」「基金信託產品」和「股票」，選擇這三種投資方

式的居民佔比分別為４３﹒９％、２１﹒５％和１５﹒３％。



＊對下季房價，１８﹒５％的居民預期「上漲」＊



問及未來三個月準備增加支出的項目時，居民選擇比例由高到低排序為：教育（２８﹒４％

）、醫療保健（２７﹒６％）、旅遊（２４﹒０％）、社交文化和娛樂（１９﹒９％）、大額商

品（１８﹒９％）、購房（１７﹒５％）、保險（１４﹒１％）。

對下季房價，１８﹒５％的居民預期「上漲」，５４﹒１％的居民預期「基本不變」，

１４﹒４％的居民預期「下降」，１３﹒１％的居民「看不準」。

