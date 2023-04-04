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AH股新聞

04/04/2023 09:18

《駐京專電》人行報告：超六成銀行家認為貨幣政策「適度」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》人行發布的一季度儲戶、企業家及銀行家問
卷調查報告顯示，多項調查指數環比提升。超六成銀行家認為貨幣政策「適度」，居民消費和投
資意願升溫。
　
＊超六成的銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，比上季增三成＊
　
　　從報告來看，超六成的銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，比上季度增加２９﹒６個百分點
。同時，銀行家對下季度的預期更加積極－－宏觀經濟熱度預期指數為５０﹒９％，高於本季度
１０﹒７個百分點。
　　第一季度銀行家問卷調查報告顯示，貸款總體需求指數為７８﹒４％，比上季上升１９﹒０
個百分點，比上年同期上升６﹒１個百分點。分行業看，製造業貸款需求指數為７３﹒９％，比
上季上升１１﹒６個百分點；基礎設施貸款需求指數為７１﹒０％，比上季上升１０﹒４個百分
點；批發零售業貸款需求指數為６８﹒０％，比上季上升１０﹒９個百分點；房地產企業貸款需
求指數為５５﹒３％，比上季上升１１﹒６個百分點。分企業規模看，大型企業貸款需求指數為
６４﹒９％，比上季上升１０﹒３個百分點；中型企業為６８﹒２％，比上季上升１１﹒８個百
分點；小微企業為７６﹒５％，比上季上升１４﹒０個百分點。
　　此外，銀行家第一季度的貨幣政策感受指數為６７﹒７％，比上季下降０﹒３個百分點，比
上年同期上升４﹒８個百分點。其中，有３７﹒２％的銀行家認為貨幣政策「寬松」，比上季減
少０﹒８個百分點；６１﹒０％的銀行家認為貨幣政策「適度」，比上季增加１﹒０個百分點。
對下季貨幣政策感受預期指數為６７﹒０％，低於本季０﹒７個百分點。
　
＊出口訂單指數比上季增０﹒５％＊
　
　　第一季度企業家問卷調查報告顯示，產品銷售價格感受指數為４７﹒８％，比上季上升
０﹒６個百分點，比上年同期下降５﹒８個百分點。原材料購進價格感受指數為５８﹒０％，比
上季下降０﹒５個百分點，比上年同期下降９﹒１個百分點。
　　在出口訂單指數和國內訂單指數方面，出口訂單指數為３９﹒５％，比上季上升０﹒５個百
分點，比上年同期下降１﹒５個百分點。國內訂單指數為４２﹒９％，比上季下降１﹒３個百分
點，比上年同期上升１﹒５個百分點。
　

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