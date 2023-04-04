《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》外交部領事司司長吳璽在國新辦發布會上表

示，服務國家經濟發展是外交工作的重要任務之一。廣交會是中國對外開放的一個窗口，也是一

個重要的對外貿易平台，外交部將優化簽證政策，全力為廣交會提供便利。 第一，在來華簽

證方面。對新冠病毒感染實施「乙類乙管」以後，中國簽證政策已經恢復到了疫情前的水平。來

華簽證量也在不斷增加，中國駐外使領館正在加班加點，通過各種方法，包括延長工作時間、增

加人手、擴大網上預約量等，為外國朋友赴華提供便利。對於這次廣交會還有一些定制化的服務

，持有廣交會邀請函的外國客商，可以在任何一個駐外使領館申請簽證。如果有特殊情況，駐外

使領館可提供綠色通道便利。同時，也非常歡迎外國客商的親屬來中國走一走、看一看。

第二，在ＡＰＥＣ商務旅行卡方面。從今年５月１日開始，將允許ＡＰＥＣ商務卡虛擬卡的

持卡者入境，在５月１日之前，如果虛擬卡的持卡者想來中國，中國駐外使領館可為其免費簽發

商務類簽證。與此同時，也在積極採取措施為中國商務人員申請其他國家的ＡＰＥＣ商務旅行卡

提供便利。

第三，在遠端檢測方面。近來，進一步優化了３４個國家來華人員遠端檢測的安排。入境前

可以用新冠抗原檢測來代替核酸檢測。

此外，吳璽表示，今年３月８日，中國已經正式加入了《取消外國公文書認證要求的公約》

，公約將於今年１１月對我國生效。１１月以後，中方送往公約成員國的公文書就可以不再需要

辦理使領館的領事認證了。反過來也是如此，成員國送往中國的公文書也不需要領事認證了。這

些措施會大大節約公文書的跨境運轉時間和企業的經濟成本，對企業和個人都是好事。

