《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》民航局運輸司司長梁楠在發布會表示，自１

月８日起，民航局按照雙邊航空運輸協定的安排受理中外航空公司關於恢復和增加國際客運航班

的申請，積極推進國際客運航班有序恢復。目前，從國際客運航班恢復情況看，上周實際執行的

國際客運航班量已達到２０２１班（每個往返計為１班），是實施「乙類乙管」前一周（１月２

日至１月８日）的４﹒２倍，恢復至疫情前的約２６﹒５％；通航國家５８個，恢復到疫情前的

約８０％。其中，廣州上周實際執行的國際客運航班通航亞洲國家２０個，班次量達３０２班；

通航歐美國家７個，班次量達到１４班；通航大洋洲國家２個，班次量達到２１班；通航非洲國

家３個，班次量達到１７班。

他表示，在３月２６日開始的民航２０２３年夏秋航季，中外航空公司大量增加國際客運航

班計劃。２８家國內航空公司和８８家國外航空公司共計在境外６２個國家、１２３個城市的航

線上計劃安排每周５２９０班往返航班。其中，涉及廣州的航班計劃通航亞洲國家２３個，班次

量達到每周７６２班；通航歐美國家７個，班次量達到每周２７班；通航大洋洲國家２個，班次

量達到每周２８班；通航非洲國家３個，班次量達到每周２２班。不過在航空公司實際經營中，

從安排計劃到實際運營，航空公司通常需要一段時間做好人員運力準備、協調保障資源，還要組

織銷售。特別是洲際遠程航線可能需要更長一段時間才能實際執行。

此外，廣交會期間，民航局也將及時審批航空公司加班、包機或者公務機申請，積極推進協

調解決航空公司在境外可能遇到的航班審批和保障等問題，努力確保廣交會的客商往來順暢。

