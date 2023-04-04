《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在

國新辦新聞發布會上表示，從已回收的廣交會１﹒５萬家企業的問卷調查顯示，訂單下降、需求

不足是遇到的主要困難，今年的外貿形勢嚴峻複雜。與此同時，也要看到中國外貿所具有的競爭

力、韌性和優勢。王受文說：「最近也進行了一些調研，現在有一些省的訂單呈現逐漸回暖的趨

勢。」

他表示，前兩個月，海關總署公布的中國外貿數字，也是呈下降的趨勢，這是由於世界經濟

總體復甦還不夠有力。世界貿易組織３月初發布國際貿易晴雨表的指數比上次公布的指數下降了

４個百分點，只有９２﹒２％，基數是１００。所以，這個國際貿易的指數也反映了國際需求不

暢通。從已回收的廣交會１﹒５萬家企業的問卷調查顯示，訂單下降、需求不足是遇到的主要困

難，這和我們的預期是一致的。

王受文又指，要看到中國外貿所具有的競爭力、韌性和優勢。第一，中國的ＰＭＩ製造業採

購經理人指數連續３個月位於榮枯線之上。國內經濟的復甦，對產品的出口提供了推動力。

第二，外貿企業形成了一些新的優勢、新的動能。綠色新能源產業呈現了比較好的競爭力，

通過與周邊簽署自由貿易協定，創造了比較好的市場准入。今年ＲＣＥＰ１５個成員中，菲律賓

會在７月份左右批准生效，這樣１５個成員都已經批准ＲＣＥＰ，將帶來一個更大的市場准入的

機會。跨境電子商務增長的速度比線下貿易增長速度要快，貿易數字化進程也不斷提升，這些都

為外貿提供了新的競爭優勢。

第三，貿易環境在日趨優化。去年這個時候，船舶一箱難求，找不到集裝箱，運輸價格非常

高。今年運輸難題大大緩解，海運價格大跌，民航在恢復，有一些省的訂單呈現逐漸回暖的趨勢

，當然還要看到形勢的嚴峻性。

