《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》商務部副部長王受文表示，第１３３屆廣交

會將於今年４月１５日到５月５日在廣州線下舉辦，出口展展位有７萬個，參展企業３﹒４萬家

。進口展３萬平米，現在已經表明要參加進口展的企業來自美國、加拿大、意大利、德國、西班

牙等４０多個國家和地區，有５０８家境外企業參展。線上展參展企業達３﹒５萬家，線上展的

平台作用也進一步優化。

中國對外貿易中心主任儲士家表示，預登記的參會人數每天都在快速增加。從國別地區看，

既有歐美市場，又有「一帶一路」和新興市場，預登記參會排名前１０名的依次為：香港、印度

、馬來西亞、泰國、美國、俄羅斯、菲律賓、越南、澳大利亞、印尼。從工商機構組團情況看，

來自亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲等４１家工商機構將組團參會，其中印度Ｔｉｂｒｏ商旅

機構、馬來西亞中國總商會團組人數將超過２００人，香港中華總商會、澳門中華總商會將組織

企業盡數參會。從重點企業看，美國沃爾瑪、家樂福、香港屈臣氏等２７家頭部跨國企業確認參

會。阿聯酋ＬＵＬＵ、法國歐尚、墨西哥科佩爾等５個團組人數都超過１００人，其中美國沃爾

瑪、日本似鳥團組人數超過２００人。



＊京東、蘇寧易購、唯品匯等境內採購商報名踴躍＊



本屆廣交會將對境內採購商全面開放。國內的外貿企業、跨境電商平台、部分外資企業和境

外企業的代理商等，他們雖然是境內採購商，但主要目標還是國際市場。目前，境內採購商報名

踴躍，京東集團、蘇寧易購、唯品匯、網易嚴選、華潤萬家、華聯超市、永輝超市、廣百股份、

雨果跨境、希音國際、飛利浦家電（中國）、三星貿易（上海）、美國威特摩爾深圳代表處等近

百家國內零售百強、知名跨境電商、外資企業、行業領軍企業等大採購商均確認參會。

儲士家並表示，有關方面研究表明，廣交會對區域經濟的拉動效應達到了１：１３﹒６，充

分發揮了服務國際貿易、促進對外聯通、推動經濟發展的重要作用。

