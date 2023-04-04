  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

04/04/2023 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒５１億元，買商湯沽美團

　　《經濟通通訊社４日專訊》今日恒指低開４４點，報２０３６４點。最高跌４４點報
２０３６４點，最低跌２８２點報２０１２６點。恒指收報２０２７４點，跌１３４點或
０﹒６６％。
　　北水全日淨流入６﹒５１億元，減少８７﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是商湯
（０００２０）、中國移動（００９４１）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是美
團（０３６９０）、恒生中國企業（０２８２８）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１１９３﹒９９億元減少０﹒８％。其中港股通成交４３２﹒２億元，佔總成交
３６﹒２％。
　
＊傳商湯下周推大型人工智能模型＊
　
　　據《彭博》報道，社交媒體傳出，商湯下周將推出大型人工智能模型。市場猜測商湯正準備
推出一款產品，挑戰人工智能現象ＣｈａｔＧＰＴ。
　　報道指，招銀國際分析師Ｍａｒｌｅｙ　Ｎｇａｎ表示今日收到邀請，並指商湯將於４月
１０日發布大型模型。她補充說，該產品可能與ＡＩ生成內容有關，又指管理層上周在業績公告
中談到了這一點。
　　報道引述商湯代表稱，公司很快會發出媒體活動邀請，但未提供更多細節。
　　商湯升１２﹒８％報３﹒２６元，北水淨買入１６﹒７億元；中國移動升２﹒１％報
６５﹒６５元，北水淨買入７﹒４億元；中芯國際升４﹒２５％報２０﹒８５元，北水淨買入
６﹒４億元。
　　美團跌４﹒３６％報１３３﹒９元，北水淨賣出１１﹒８億元；恒生中國企業跌０﹒９４％
報６９﹒３８元，北水淨賣出９﹒２億元；藥明生物跌１﹒６９％報４６﹒５元，北水淨賣出
５﹒２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯　　　　　（０００２０）　　　　　１６﹒６７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　７﹒４３
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　　６﹒４０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　４﹒９９
　　金山軟件　　　（０３８８８）　　　　　　１﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　－１１﹒８０
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－９﹒１８
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－５﹒２２
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　－４﹒４２
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－３﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰04/04/2023 17:50  《滬╱深股通》東方財富為深股通十大成交活躍股榜首

下一篇新聞︰04/04/2023 17:45  《打擊貪腐》中紀委駐煙草局前紀檢組長潘家華受賄千七萬囚１１年

其他AH股新聞
More

04/04/2023 17:28  《央行動態》行長易綱：維護幣值與金融穩定是人行中心任務

04/04/2023 17:19  《中國監管》交易商協會對工行自律調查，涉債務融資工具定價偏離

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金