《經濟通通訊社４日專訊》今日恒指低開４４點，報２０３６４點。最高跌４４點報

２０３６４點，最低跌２８２點報２０１２６點。恒指收報２０２７４點，跌１３４點或

０﹒６６％。

北水全日淨流入６﹒５１億元，減少８７﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是商湯

（０００２０）、中國移動（００９４１）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是美

團（０３６９０）、恒生中國企業（０２８２８）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１１９３﹒９９億元減少０﹒８％。其中港股通成交４３２﹒２億元，佔總成交

３６﹒２％。



＊傳商湯下周推大型人工智能模型＊



據《彭博》報道，社交媒體傳出，商湯下周將推出大型人工智能模型。市場猜測商湯正準備

推出一款產品，挑戰人工智能現象ＣｈａｔＧＰＴ。

報道指，招銀國際分析師Ｍａｒｌｅｙ Ｎｇａｎ表示今日收到邀請，並指商湯將於４月

１０日發布大型模型。她補充說，該產品可能與ＡＩ生成內容有關，又指管理層上周在業績公告

中談到了這一點。

報道引述商湯代表稱，公司很快會發出媒體活動邀請，但未提供更多細節。

商湯升１２﹒８％報３﹒２６元，北水淨買入１６﹒７億元；中國移動升２﹒１％報

６５﹒６５元，北水淨買入７﹒４億元；中芯國際升４﹒２５％報２０﹒８５元，北水淨買入

６﹒４億元。

美團跌４﹒３６％報１３３﹒９元，北水淨賣出１１﹒８億元；恒生中國企業跌０﹒９４％

報６９﹒３８元，北水淨賣出９﹒２億元；藥明生物跌１﹒６９％報４６﹒５元，北水淨賣出

５﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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商湯 （０００２０） １６﹒６７

中國移動 （００９４１） ７﹒４３

中芯國際 （００９８１） ６﹒４０

中國海洋石油 （００８８３） ４﹒９９

金山軟件 （０３８８８） １﹒６６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －１１﹒８０

恒生中國企業 （０２８２８） －９﹒１８

藥明生物 （０２２６９） －５﹒２２

南方恒生科技 （０３０３３） －４﹒４２

李寧 （０２３３１） －３﹒２４

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