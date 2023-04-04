《經濟通通訊社４日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５４２﹒９１億元，賣盤超買盤，流走２２﹒９１億元，佔每日額度４﹒４１％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２３﹒７５億元，賣盤超買盤，流走
３﹒７５億元，佔每日額度０﹒８９％。
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04/04/2023 16:22
《深港通》北上全日流走２２﹒９億，南下全日流走３﹒７億
《經濟通通訊社４日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５４２﹒９１億元，賣盤超買盤，流走２２﹒９１億元，佔每日額度４﹒４１％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２３﹒７５億元，賣盤超買盤，流走
３﹒７５億元，佔每日額度０﹒８９％。
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