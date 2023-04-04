《經濟通通訊４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



扎實抓好主題教育，為奮進新征程凝心聚力

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學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議３日在北京召開。國家主席習近

平出席會議並發表講話稱，強國建設、民族復興的宏偉目標令人鼓舞、催人奮進，我們這一代共

產黨人使命光榮、責任重大。



錨定穩增長，財政政策發力擴內需

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近期，多項稅收優惠措施延續和優化，進一步穩預期、提信心。同時，財政政策重點發力擴大內

需，有效帶動擴大全社會投資，促進消費。專家認為，按照加力提效要求，財政政策將增強宏觀

調控效能，推動經濟運行整體好轉。



３月金融數據料趨暖

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人行３日發布的一季度銀行家問卷調查報告顯示，貸款總體需求指數為７８﹒４％，比上季上升

１９個百分點，按年上升６﹒１個百分點。專家認為，隨著系列穩增長政策效應顯現，３月新增

人民幣貸款有望保持按年多增，社會融資規模按年增速或繼續加快。





《上海證券報》



扎實抓好主題教育，為奮進新征程凝心聚力

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學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議３日在北京召開。國家主席習近

平出席會議並發表講話稱，強國建設、民族復興的宏偉目標令人鼓舞、催人奮進，我們這一代共

產黨人使命光榮、責任重大。



《習近平著作選讀》第一卷、第二卷在全國出版發行

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中共中央文獻編輯委員會編輯的《習近平著作選讀》第一卷、第二卷已由人民出版社出版，４月

３日起在全國發行。



人行調查報告顯示：傾向「更多消費」居民佔比上升

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人行３日發布的一季度儲戶、企業家及銀行家問卷調查報告顯示，多項調查指數環比提升。今年

一季度，居民的收入感受、對未來的收入信心、就業感受以及對未來的就業預期，較去年四季度

「轉暖」；傾向於「更多消費」和「更多投資」的居民佔比也較去年四季度提升。





《證券時報》



扎實抓好主題教育，為奮進新征程凝心聚力

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學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議３日在北京召開。國家主席習近

平出席會議並發表講話稱，強國建設、民族復興的宏偉目標令人鼓舞、催人奮進，我們這一代共

產黨人使命光榮、責任重大。



科創５０再創反彈新高

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昨日，科創５０大漲４﹒１６％，創出本輪反彈新高；全日成交１１２７億元，創出歷史新高。

科創５０年內累計漲幅超１７％，居主要指數漲幅榜首位。數據寶統計顯示，截至３月３１日，

北上資金持有科創５０指數成份股股票市值超過４３２億元，持股市值亦創歷史新高。



建設長期護理保險制度，邁出關鍵一步

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銀保監宣布，自今年５月起開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點。此次業務轉換試點

短期來看有利於加快商業長期護理保障的覆蓋，緩解當前失能群體護理需求旺盛與長護險供給不

足之間的矛盾。（ｌｃ）

