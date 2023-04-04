《神州經脈》清明節假期前夕，Ａ股交投反常地熾熱，兩市成交突破１﹒３萬億元（人民幣

．下同），創逾一年新高。滬綜指今早小幅高開後升幅擴大，中字頭股、半導體股領升，大市進

一步升破３３００關，並以全日以最高位收升０﹒４９％，報３３１２﹒５６點，四連揚，續創

自３月６日以來近１個月新高；不過，深市與滬市走勢分歧，深成指收市回吐０﹒２５％，創業

板指更跌０﹒７６％。

兩市全日成交１３２４６億元，較上個交易日增近６％，規模亦是去年２月２４日以來逾一

年新高；陸股通轉為淨流出近３７億元，結束連續五日淨流入。人行連續兩日收水共５２９０億

元，今日進行的２０億元７天期逆回購，淨回籠２７６０億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 澳洲政府出於安全考慮，擬禁止所有政府設備使用ＴｉｋＴｏｋ，中國外交部發言人毛寧

今日表示，已向澳洲方面提出了嚴正交涉，強調中方一貫主張數據安全問題不應成為泛化國家安

全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的工具，敦促澳方切實遵守市場經濟規則和公平競爭

原則，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。美國、英國、紐西蘭、加拿大、比利時

和歐盟執委會出於安全考慮，已經禁止官方設備使用ＴｉｋＴｏｋ。



２﹒ 人行發布的一季度儲戶、企業家及銀行家問卷調查報告顯示，多項調查指數環比提升。其

中，居民消費和投資意願升溫，傾向於「更多消費」的居民佔２３﹒２％，比上季增加０﹒５個

百分點。傾向「更多投資」比上季增加３﹒３個百分點。



３﹒ 華為擬向股東分配股利７１９﹒５５億元，較２０２１年分紅總額６１４﹒０４億元，同

比增加１０５﹒５１億元。華為表示，上述股利分配是公司正常利潤分配，對公司生產經營、財

務狀況及償債能力無不利影響。據華為２０２２年財報，截至２０２２年１２月３１日，華為員

工持股計劃參與人數為１４２３１５人，均為華為在職員工或退休保留人員。



４﹒ 商務部副部長王受文表示，第１３３屆廣交會將於今年４月１５日到５月５日在廣州線下

舉辦，出口展展位有７萬個，參展企業３﹒４萬家。進口展３萬平米，現在已經表明要參加進口

展的企業來自美國、加拿大、意大利、德國、西班牙等４０多個國家和地區，有５０８家境外企

業參展。線上展參展企業達３﹒５萬家。預登記參會排名前１０名依次為：香港、印度、馬來西

亞、泰國、美國、俄羅斯、菲律賓、越南、澳大利亞、印尼。另王受文表示，從最近一些調研結

果發現，一些省的貿易訂單呈現逐漸回暖的趨勢。



５﹒ 內媒引述業界傳言報道，阿里ＡＩ大模型或將在下周二（１１日）舉行的阿里雲峰會上發

布亮相。阿里自２０２０年初啟動中文大模型研發，２０２１年先後發布國內首個超百億參數的

多模態大模型Ｍ６及被稱為「中文版ＧＰＴ－３」的語言大模型ＰＬＵＧ，此後還訓練實現了全

球首個１０萬億參數ＡＩ模型。早前阿里向外界確認正在研發類ＣｈａｔＧＰＴ產品，已進入內

測階段。



６﹒ 百度地圖宣布，下一代版本Ｖ１８全面升級為人工智能新地圖，由文心交通大模型和生成

式ＡＩ雙賦能，以更真實、更實時、更智能的實時地圖大幅提升出行效率。百度自研文心交通大

模型能大幅提升通行效率１５％－３０％，而生成式ＡＩ能有效降低百度地圖用戶的時間成本約

７０％。百度地圖同時發布完全適配車機屏幕的百度地圖，手機與車機可一鍵互聯。據報比亞迪

車主將在業內率先嘗鮮。



７﹒ 中指研究院《百城價格指數報告》顯示，３月百城新建住宅平均價格為１６１７８元（人

民幣．下同）╱平方米，環比漲０﹒０２％，為２０２２年下半年以來月度環比首次轉漲。百城

二手住宅平均價格為１５８４８元╱平方米，環比跌０﹒０５％，跌幅較上月擴大０﹒０４個百

分點。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１３４點子後，全日在６﹒８７７０至

６﹒８８５５之間波動，最終收報６﹒８８０２，較上個交易日４時３０分收盤價升１０３點子

。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１１９點子，報６﹒８８６０。中國外匯交易中心人民幣兌

一美元中間價今報６﹒８６９９，較上個交易日升１０６點子，創３月２４日以來新高，上個交

易日報６﹒８８０５。（ｓｌ）

