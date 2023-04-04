《經濟通通訊社４日專訊》國際信用評級機構標普表示，雖然油價較２０２２年走軟，未來

兩年中國三大國有石油企業的信用狀況仍有可能保持韌性。國內需求的復甦和企業自身的嚴格成

本控制，可對上游業務利潤形成支撐。標普認為這幾家公司的評級足以緩衝支持它們規模依然龐

大的擴產及能源轉型資本支出。

標普又指，隨著中國在解除疫情防控之後重拾增長勢頭，油氣和煉化產品的需求都將改善。

為了滿足需求增長，也為強化國家能源安全，「三桶油」將繼續加強上游業務的勘探和增產。

Ａ場「三桶油」全線揚，中海油（００８８３）（滬：６００９３８）Ａ股漲１﹒８％，報

１７﹒９６元（人民幣．下同）；中石化（００３８６）（滬：６０００２８）Ａ股升１﹒６％

，報５﹒６５元；中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）Ａ股升１﹒２％，６﹒０７元。

其他石油股亦持續走高，石化油服（滬：６００８７１）漲３﹒３％，中油工程

（滬：６００３３９）升２﹒１％，海油發展（滬：６００９６８）升０﹒３％，上海石化

（滬：６００６８８）升０﹒３％，海油工程（滬：６００５８３）升０﹒２％。（ｊｔ）

