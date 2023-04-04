《經濟通通訊社４日專訊》對於「上藥康希諾新冠疫苗生產基地停產１８０天」的傳聞，康

希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）相關人士對媒體回應稱，這是基於新冠疫苗需求

情況，公司做出的優化運營的決策。對於未來新冠疫苗是否會恢復生產，該人士回復道，基於新

冠疫苗的需求，公司會根據整體情況動態調整上藥康希諾的運營。

康希諾Ａ股半日收跌１％，港股挫逾３％。（ｌｃ）

