《經濟通通訊社４日專訊》內媒引述業界傳言報道，阿里（０９９８８）ＡＩ大模型或將在

下周二（１１日）舉行的阿里雲峰會上發布亮相。

阿里雲官方微信號昨晚（３日）宣布，２０２３阿里雲峰會將於４月１１日在北京召開，包

括阿里巴巴董事局主席兼ＣＥＯ張勇，阿里雲智能首席技術官周靖人、阿里雲智能全球商業總裁

蔡英華在內的主要負責人將出席主論壇。

阿里從２０２０年初便啟動中文大模型研發。２０２１年，阿里先後發布國內首個超百億參

數的多模態大模型Ｍ６及被稱為「中文版ＧＰＴ－３」的語言大模型ＰＬＵＧ，此後還訓練實現

了全球首個１０萬億參數ＡＩ模型。早前阿里巴巴已向外界確認了正在研發類ＣｈａｔＧＰＴ產

品，已進入內測階段。



＊張勇兼任阿里雲智能集團ＣＥＯ＊



張勇在最新的財報分析師電話會上透露，雲計算是阿里巴巴面向未來的核心戰略之一。在阿

里上周公布的組織變革調整中，張勇在擔任阿里巴巴集團董事長兼ＣＥＯ的同時，兼任阿里雲智

能集團ＣＥＯ。被認為是張勇親自領銜，阿里雲將率先獨立上市的信號。（ｄｗ）

