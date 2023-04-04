《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝３日會見香港金融
管理局總裁余偉文一行。雙方就內地與香港金融市場互聯互通、加強溝通合作等進行了交流。
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04/04/2023 09:09
國家外匯局潘功勝會見香港金管局余偉文，就互聯互通等進行交流
《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝３日會見香港金融
管理局總裁余偉文一行。雙方就內地與香港金融市場互聯互通、加強溝通合作等進行了交流。
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