《經濟通通訊社４日專訊》昨日Ａ股成交突破萬二億關創近１０個月高，科創５０亦收漲逾

４％，創出本輪反彈新高，上證綜合指數（滬綜指）今早接力高開０﹒０２％，報

３２９７﹒１８點，惟深綜指低開０﹒０９％。石油股繼續造好，電信運營股走低。

昨日科創５０大漲４﹒１６％，創出本輪反彈新高；全日成交１１２７億元（人民幣．下同

），創出歷史新高。科創５０年內累計漲幅超１７％，居主要指數漲幅榜首位。數據寶統計顯示

，截至３月３１日，北上資金持有科創５０指數成份股股票市值超過４３２億元，持股市值亦創

歷史新高。

中國金融業反腐風暴繼續吹，當局告誡銀行業高管，預計對規模達６０萬億美元的金融業的

反腐行動將更加深入。近期對中國第四大銀行中國銀行前董事長劉連舸展開調查的消息、數家國

企接受調查的公告以及明星銀行家包凡失聯等等均表明反腐運動可能加大力度。自２月末以來，

至少有２０位金融業高管受到調查或處罰。

人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝３日會見香港金融管理局總裁余偉文一行。雙

方就內地與香港金融市場互聯互通、加強溝通合作等進行了交流。

人民銀行公布，今日進行的２０億元７天期逆回購，中標利率持平２％。公開市場今日有

２７８０億元逆回購到期，即今日淨回籠２７６０億元。連續兩日淨回籠共５２９０億元。

（ｊｔ）

