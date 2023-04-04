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AH股新聞

04/04/2023 15:08

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒１９％，深證Ｂ收升０﹒２４％

　　《經濟通通訊社４日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒１９％，報２９６﹒１８點。深證Ｂ股指
數收升０﹒２４％，報１１９８﹒４５點。

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