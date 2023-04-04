《經濟通通訊社４日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒１９％，報２９６﹒１８點。深證Ｂ股指
數收升０﹒２４％，報１１９８﹒４５點。
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
04/04/2023 15:08
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒１９％，深證Ｂ收升０﹒２４％
《經濟通通訊社４日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒１９％，報２９６﹒１８點。深證Ｂ股指
數收升０﹒２４％，報１１９８﹒４５點。
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
上一篇新聞︰04/04/2023 15:21 《滬股通》滬股通全日流出近２億元，外資淨流出３６﹒５億元
下一篇新聞︰04/04/2023 15:08 《Ａ股期指》４月滬深３００期指收升１７﹒４點
04/04/2023 15:21 《ＡＩ熱潮》百度地圖升級，融入文心交通大模型及生成式ＡＩ
04/04/2023 15:21 《深股通》深股通全日流出近２３億元，外資結束五日淨流入
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰