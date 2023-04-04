《經濟通通訊社４日專訊》清明節假期前，Ａ股交投熾熱，滬深兩市半日成交已迫近萬億，

盤中「中字頭」股強勢領漲，滬綜指半日拉升０﹒２４％，報３３０４﹒３３點，重上３３００

關；深成指則跌０﹒３１％，創業板指跌０﹒８８％。

兩市半日成交８４３２億元（人民幣．下同），按日再增逾８％。人民銀行繼續收水，今日

進行的２０億元７天期逆回購，淨回籠２７６０億元。連續兩日淨回籠共５２９０億元。



＊中字頭升幅擴，中鐵曾觸漲停＊



中字頭股開盤後升幅擴大，中鐵（滬：６０１３９０）飆９﹒５％，盤中曾觸漲停價

７﹒６８元，中鐵裝配（深：３００３７４）升超９％，中交建（滬：６０１８００）升

６﹒５％，中國電研（滬：６８８１２８）升６﹒３％，中國電信（滬：６０１７２８）升近

６％，中國移動（滬：６００９４１）升４﹒１％，中國聯通（滬：６０００５０）升３﹒１％

，中國衛通（滬：６０１６９８）升２﹒７％。

內地券商陸續披露２０２２年年度分紅計劃，目前已有２２家上市券商公布利潤分配方案，

合計擬分紅規模約為３３９﹒７１億元，其中９家券商擬分紅規模均超１０億元。「券商一哥」

中信證券（滬：６０００３０）、國泰君安（滬：６０１２１１）、華泰證券

（滬：６０１６８８）三家券商２０２２年歸母淨利潤均超百億元，這三家券商均擬派現超過

４０億元。華泰證券升近４％，國泰君安升１﹒８％，中信證券升０﹒４％。



＊反腐風暴再吹，銀行股靠穩＊



在中國銀行原黨委書記、原董事長，中銀香港（０２３８８）原董事長劉連舸被中央紀委調

查這一消息震驚外界的時候，據外電早前引述消息人士報道，中紀委和銀保監的領導，向至少６

間大型國有商業銀行的高管強調，要從劉連舸案件中汲取深刻教訓。內地金融業反腐將持續深入

推進，金融相關板塊靠穩，銀行股方面，中信銀行（滬：６０１９９８）升１﹒５％，交通銀行

（滬：６０１３２８）升１﹒２％，興業銀行（滬：６０１１６６）升０﹒４％，中國銀行

（滬：６０１９８８）升１﹒５％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒１％。

國際信用評級機構標普表示，雖然油價較２０２２年走軟，未來兩年中國三大國有石油企業

的信用狀況仍有可能保持韌性。「三桶油」全線揚，中海油（滬：６００９３８）漲２﹒４％，

中石化（滬：６０００２８）升２﹒９％，中石油（滬：６０１８５７）升２％。其他石油股持

續走高，石化油服（滬：６００８７１）漲３﹒７％，中油工程（滬：６００３３９）升近４％

，海油發展（滬：６００９６８）升１﹒２％。（ｊｔ）

