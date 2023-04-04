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AH股新聞

04/04/2023 13:33

《Ａ股行情》滬綜指午後續升０﹒３％，深成指跌０﹒３６％

　　《經濟通通訊社４日專訊》Ａ股市場午後繼續兩邊走，滬綜指升幅略擴至０﹒３％，報
３３０６﹒３８點，滬深３００指數升０﹒０５％，深成指則跌０﹒３６％。上海Ｂ股跌
０﹒１３％，深圳Ｂ股跌０﹒１１％。（ｊｔ）

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