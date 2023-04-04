《經濟通通訊社４日專訊》清明節假期前夕，Ａ股交投反常地熾熱，兩市成交突破１﹒３萬

億元（人民幣．下同），創逾一年新高。滬綜指今早小幅高開後升幅擴大，中字頭股、半導體股

領升，大市進一步升破３３００關，並以全日以最高位收升０﹒４９％，報３３１２﹒５６點，

四連揚，續創自３月６日以來近１個月新高；不過，深市與滬市走勢分歧，深成指收市回吐

０﹒２５％，創業板指更跌０﹒７６％。

兩市全日成交１３２４６億元（人民幣．下同），較上個交易日增近６％，規模亦是去年２

月２４日以來逾一年新高；陸股通轉為淨流出近３７億元，結束連續五日淨流入。人行連續兩日

收水共５２９０億元，今日進行的２０億元７天期逆回購，淨回籠２７６０億元。

人行發布的一季度儲戶、企業家及銀行家問卷調查報告顯示，多項調查指數環比提升。其中

，居民消費和投資意願升溫，傾向於「更多消費」的居民佔２３﹒２％，比上季增加０﹒５個百

分點。傾向「更多投資」比上季增加３﹒３個百分點。



＊傾向「更多投資」比上季增加３﹒３個百分點＊





＊去年中國半導體投資達１﹒５萬億，半導體股獲捧＊



市場研究機構ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ統計數據顯示，２０２２年中國（包括台灣）

半導體項目投資金額高達１﹒５萬億元，半導體產業延續高投資態勢。半導體股再度上揚，三安

光電（滬：６００７０３）升３﹒６％，中芯國際（滬：６８８９８１）升３﹒８％，瀾起科技

（滬：６８８００８）升３﹒５％，韋爾股份（滬：６０３５０１）升１﹒８％，海光信息

（滬：６８８０４１）升１﹒３％，北方華創（深：００２３７１）升１﹒２％，中微公司

（滬：６８８０１２）升１﹒２％。



＊中字頭走勢強，中鐵漲停收盤＊



中字頭股開盤後走勢轉強，中鐵（滬：６０１３９０）漲停，中鐵裝配

（深：３００３７４）飆１３﹒１％，中交建（滬：６０１８００）升９﹒３％，中國電研

（滬：６８８１２８）升７﹒４％，中國電信（滬：６０１７２８）升６﹒９％，中國移動

（滬：６００９４１）升４﹒８％，中國聯通（滬：６０００５０）升２﹒５％。

國際信用評級機構標普表示，雖然油價較２０２２年走軟，未來兩年中國三大國有石油企業

的信用狀況仍有可能保持韌性。「三桶油」全線揚，中海油（滬：６００９３８）漲２﹒４％，

中石化（滬：６０００２８）升４﹒１％，中石油（滬：６０１８５７）升２﹒８％。其他石油

股持續走高，石化油服（滬：６００８７１）漲４﹒２％，中油工程（滬：６００３３９）升

４﹒２％，海油發展（滬：６００９６８）升１﹒７％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１０３﹒１１ ＋０﹒３１

上證綜合指數 ３３１２﹒５６ ＋０﹒４９ ５５５８﹒００

上證Ａ股指數 ３４７２﹒１３ ＋０﹒４９

深證成份指數 １１８５９﹒４８ －０﹒２５ ７６８８﹒００

深圳創業板指數 ２４２１﹒６５ －０﹒７６

上證Ｂ股指數 ２９６﹒１８ －０﹒１９ １﹒０５

深證Ｂ股指數 １１９８﹒４５ ＋０﹒２４ ０﹒５９

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