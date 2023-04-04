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AH股新聞

04/04/2023 15:08

《Ａ股行情》滬指收升０﹒５％企三千三，成交１﹒３萬億創一年高

　　《經濟通通訊社４日專訊》清明節假期前夕，Ａ股交投反常地熾熱，兩市成交突破１﹒３萬
億元（人民幣．下同），創逾一年新高。滬綜指今早小幅高開後升幅擴大，中字頭股、半導體股
領升，大市進一步升破３３００關，並以全日以最高位收升０﹒４９％，報３３１２﹒５６點，
四連揚，續創自３月６日以來近１個月新高；不過，深市與滬市走勢分歧，深成指收市回吐
０﹒２５％，創業板指更跌０﹒７６％。
　　兩市全日成交１３２４６億元（人民幣．下同），較上個交易日增近６％，規模亦是去年２
月２４日以來逾一年新高；陸股通轉為淨流出近３７億元，結束連續五日淨流入。人行連續兩日
收水共５２９０億元，今日進行的２０億元７天期逆回購，淨回籠２７６０億元。
　　人行發布的一季度儲戶、企業家及銀行家問卷調查報告顯示，多項調查指數環比提升。其中
，居民消費和投資意願升溫，傾向於「更多消費」的居民佔２３﹒２％，比上季增加０﹒５個百
分點。傾向「更多投資」比上季增加３﹒３個百分點。
　
＊傾向「更多投資」比上季增加３﹒３個百分點＊
　
　
＊去年中國半導體投資達１﹒５萬億，半導體股獲捧＊
　
　　市場研究機構ＣＩＮＮＯ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ統計數據顯示，２０２２年中國（包括台灣）
半導體項目投資金額高達１﹒５萬億元，半導體產業延續高投資態勢。半導體股再度上揚，三安
光電（滬：６００７０３）升３﹒６％，中芯國際（滬：６８８９８１）升３﹒８％，瀾起科技
（滬：６８８００８）升３﹒５％，韋爾股份（滬：６０３５０１）升１﹒８％，海光信息
（滬：６８８０４１）升１﹒３％，北方華創（深：００２３７１）升１﹒２％，中微公司
（滬：６８８０１２）升１﹒２％。
　
＊中字頭走勢強，中鐵漲停收盤＊
　
　　中字頭股開盤後走勢轉強，中鐵（滬：６０１３９０）漲停，中鐵裝配
（深：３００３７４）飆１３﹒１％，中交建（滬：６０１８００）升９﹒３％，中國電研
（滬：６８８１２８）升７﹒４％，中國電信（滬：６０１７２８）升６﹒９％，中國移動
（滬：６００９４１）升４﹒８％，中國聯通（滬：６０００５０）升２﹒５％。
　　國際信用評級機構標普表示，雖然油價較２０２２年走軟，未來兩年中國三大國有石油企業
的信用狀況仍有可能保持韌性。「三桶油」全線揚，中海油（滬：６００９３８）漲２﹒４％，
中石化（滬：６０００２８）升４﹒１％，中石油（滬：６０１８５７）升２﹒８％。其他石油
股持續走高，石化油服（滬：６００８７１）漲４﹒２％，中油工程（滬：６００３３９）升
４﹒２％，海油發展（滬：６００９６８）升１﹒７％。（ｊｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４１０３﹒１１　　＋０﹒３１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３１２﹒５６　　＋０﹒４９　　　　５５５８﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３４７２﹒１３　　＋０﹒４９　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１８５９﹒４８　－０﹒２５　　　　７６８８﹒００　　
　　深圳創業板指數　２４２１﹒６５　　－０﹒７６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２９６﹒１８　　－０﹒１９　　　　　１﹒０５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１９８﹒４５　　＋０﹒２４　　　　　０﹒５９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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