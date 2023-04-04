《經濟通通訊社４日專訊》清明節假期前夕，Ａ股交投反常地熾熱，兩市成交突破１﹒３萬
億元（人民幣．下同），創逾一年新高。滬綜指今早小幅高開後升幅擴大，中字頭股、半導體股
領升，大市進一步升破３３００關，並以全日以最高位收升０﹒４９％，報３３１２﹒５６點，
四連揚，續創自３月６日以來近１個月新高；不過，深市與滬市走勢分歧，深成指收市回吐
０﹒２５％，創業板指更跌０﹒７６％。
兩市全日成交１３２４６億元（人民幣．下同），較上個交易日增近６％，規模亦是去年２
月２４日以來逾一年新高；陸股通轉為淨流出近３７億元，結束連續五日淨流入。人行連續兩日
收水共５２９０億元，今日進行的２０億元７天期逆回購，淨回籠２７６０億元。
人行發布的一季度儲戶、企業家及銀行家問卷調查報告顯示，多項調查指數環比提升。其中
，居民消費和投資意願升溫，傾向於「更多消費」的居民佔２３﹒２％，比上季增加０﹒５個百
分點。傾向「更多投資」比上季增加３﹒３個百分點。
＊傾向「更多投資」比上季增加３﹒３個百分點＊
＊去年中國半導體投資達１﹒５萬億，半導體股獲捧＊
市場研究機構ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ統計數據顯示，２０２２年中國（包括台灣）
半導體項目投資金額高達１﹒５萬億元，半導體產業延續高投資態勢。半導體股再度上揚，三安
光電（滬：６００７０３）升３﹒６％，中芯國際（滬：６８８９８１）升３﹒８％，瀾起科技
（滬：６８８００８）升３﹒５％，韋爾股份（滬：６０３５０１）升１﹒８％，海光信息
（滬：６８８０４１）升１﹒３％，北方華創（深：００２３７１）升１﹒２％，中微公司
（滬：６８８０１２）升１﹒２％。
＊中字頭走勢強，中鐵漲停收盤＊
中字頭股開盤後走勢轉強，中鐵（滬：６０１３９０）漲停，中鐵裝配
（深：３００３７４）飆１３﹒１％，中交建（滬：６０１８００）升９﹒３％，中國電研
（滬：６８８１２８）升７﹒４％，中國電信（滬：６０１７２８）升６﹒９％，中國移動
（滬：６００９４１）升４﹒８％，中國聯通（滬：６０００５０）升２﹒５％。
國際信用評級機構標普表示，雖然油價較２０２２年走軟，未來兩年中國三大國有石油企業
的信用狀況仍有可能保持韌性。「三桶油」全線揚，中海油（滬：６００９３８）漲２﹒４％，
中石化（滬：６０００２８）升４﹒１％，中石油（滬：６０１８５７）升２﹒８％。其他石油
股持續走高，石化油服（滬：６００８７１）漲４﹒２％，中油工程（滬：６００３３９）升
４﹒２％，海油發展（滬：６００９６８）升１﹒７％。（ｊｔ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ４１０３﹒１１ ＋０﹒３１
上證綜合指數 ３３１２﹒５６ ＋０﹒４９ ５５５８﹒００
上證Ａ股指數 ３４７２﹒１３ ＋０﹒４９
深證成份指數 １１８５９﹒４８ －０﹒２５ ７６８８﹒００
深圳創業板指數 ２４２１﹒６５ －０﹒７６
上證Ｂ股指數 ２９６﹒１８ －０﹒１９ １﹒０５
深證Ｂ股指數 １１９８﹒４５ ＋０﹒２４ ０﹒５９
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