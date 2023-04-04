《經濟通通訊社４日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒４９％，報３４７２﹒１３點。

國際信用評級機構標普表示，雖然油價較２０２２年走軟，未來兩年中國三大國有石油企業

的信用狀況仍有可能保持韌性。國內需求的復甦和企業自身的嚴格成本控制，可對上游業務利潤

形成支撐。Ａ場「三桶油」全線揚，中國海油（滬：６００９３８）升２﹒４％，中國石化

（滬：６０００２８）升４﹒１％，中國石油（滬：６０１８５７）升２﹒８％。

在中國銀行原黨委書記、原董事長，中銀香港（０２３８８）原董事長劉連舸被中央紀委調

查這一消息震驚外界的時候，據外電報道，中紀委和銀保監的領導，向至少６間大型國有商業銀

行的高管強調，要從劉連舸案件中汲取深刻教訓。內地金融業反腐將持續深入推進，金融相關板

塊今早靠穩，銀行股方面，中信銀行（滬：６０１９９８）升２﹒０４％，中國銀行

（滬：６０１９８８）升２﹒１％，交通銀行（滬：６０１３２８）升１﹒４％，興業銀行

（滬：６０１１６６）升０﹒６％。

中字頭今日單邊向上，中國中鐵（滬：６０１３９０）升一成漲停，中國鐵建

（滬：６０１１８６）升９﹒８％，中國交建（滬：６０１８００）升９﹒３％，中國電信

（滬：６０１７２８）升６﹒９％。（ｄｗ）

