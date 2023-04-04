《經濟通通訊社４日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒２５％，報１１８５９﹒４８點。

外電引述知情人士透露，蘋果公司正在裁減公司零售團隊中的少量職位，這是該公司去年開

始緊縮開支以來，首次傳出裁員消息。儘管蘋果此次裁員數目不多，但有風向標意義，Ａ場蘋果

產業鏈概念亦受累普跌，科瑞技術（深：００２９５７）跌６﹒３％，華軟科技

（深：００２４５３）跌５﹒８％，宇環數控（深：００２９０３）跌６﹒６％，東山精密

（深：００２３８４）跌１﹒２％。

內媒引述產業人士報道，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）正在為其新的低價車型，建立一個高達

４００萬輛的年產能計劃。報道指特斯拉低價車型是一個小型的Ｍｏｄｅｌ Ｙ。Ａ場特斯拉概

念股走低，天賜材料（深：００２７０９）跌３﹒８％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌

３﹒４％，寧德時代（深：３００７５０）跌２﹒７％。

杭州亞運會將於今年９月２３日至１０月８日舉行，電子競技將首次作為正式比賽項目亮相

。遊戲股保升勢，完美世界（深：００２６２４）升２﹒９％，三七互娛（深：００２５５５）

升２﹒６％，凱撒文化（深：００２４２５）升０﹒３％。（ｄｗ）

