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AH股新聞

04/04/2023 15:21

《深股通》深成指全日收跌０﹒２５％，報１１８５９﹒４８點

　　《經濟通通訊社４日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒２５％，報１１８５９﹒４８點。
　　外電引述知情人士透露，蘋果公司正在裁減公司零售團隊中的少量職位，這是該公司去年開
始緊縮開支以來，首次傳出裁員消息。儘管蘋果此次裁員數目不多，但有風向標意義，Ａ場蘋果
產業鏈概念亦受累普跌，科瑞技術（深：００２９５７）跌６﹒３％，華軟科技
（深：００２４５３）跌５﹒８％，宇環數控（深：００２９０３）跌６﹒６％，東山精密
（深：００２３８４）跌１﹒２％。
　　內媒引述產業人士報道，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）正在為其新的低價車型，建立一個高達
４００萬輛的年產能計劃。報道指特斯拉低價車型是一個小型的Ｍｏｄｅｌ　Ｙ。Ａ場特斯拉概
念股走低，天賜材料（深：００２７０９）跌３﹒８％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌
３﹒４％，寧德時代（深：３００７５０）跌２﹒７％。
　　杭州亞運會將於今年９月２３日至１０月８日舉行，電子競技將首次作為正式比賽項目亮相
。遊戲股保升勢，完美世界（深：００２６２４）升２﹒９％，三七互娛（深：００２５５５）
升２﹒６％，凱撒文化（深：００２４２５）升０﹒３％。（ｄｗ）

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