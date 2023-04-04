《經濟通通訊社４日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５４２﹒９１億元，賣盤超買盤，淨流出２２﹒９１億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出３６﹒５１億元，結束連續五日淨流入
。（ｄｗ）
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04/04/2023 15:21
《深股通》深股通全日流出近２３億元，外資結束五日淨流入
《經濟通通訊社４日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５４２﹒９１億元，賣盤超買盤，淨流出２２﹒９１億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出３６﹒５１億元，結束連續五日淨流入
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