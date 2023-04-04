《經濟通通訊社４日專訊》在中國銀行原黨委書記、原董事長，中銀香港（０２３８８）原

董事長劉連舸被中央紀委調查這一消息震驚外界的時候，據外電早前引述消息人士報道，中紀委

和銀保監的領導，向至少６間大型國有商業銀行的高管強調，要從劉連舸案件中汲取深刻教訓。

消息人士透露，中紀委和中國銀保監會的領導在會上表示，對金融業的反腐將持續深入推進

，要持續糾治金融行業的享樂主義、奢靡之風。在金融部門高管接受調查後，監管機構立即召集

金融機構高層參加此類會議並不少見，但今次中國國有大型銀行的高管在監管部門召集的會議上

接受嚴肅警示，顯示當局對金融行業的整頓還遠未結束。自２月末以來，至少有２０位金融業高

管受到調查或處罰。

內地金融業反腐將持續深入推進，金融相關板塊今早靠穩，銀行股方面，中信銀行

（滬：６０１９９８）升０﹒７％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒６％，興業銀行

（滬：６０１１６６）升０﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒３％，平安銀行

（深：０００００１）升０﹒２％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒２％。

保險股方面，中國人壽（滬：６０１６２８）升０﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）

升０﹒６％，中國平安（滬：６０１３１８）升０﹒３％，新華保險（滬：６０１３３６）升

０﹒３％。



＊劉連舸落馬前，進出口銀行和中行陸續有多人被查＊



劉連舸是中共二十大後首位落馬的中管金融企業「一把手」，官方通報未提及其所涉問題，

但有內地傳媒分析，或與其曾在中國進出口銀行１１年間的工作，以及與其在中國銀行擔任「一

把手」期間有關。其個人作風問題長期被詬病，也可能是導火線。據報在中國銀行工作期間，劉

連舸結第四次婚，對象據稱是一位直系親屬的前女友。報道又引述消息指，今年２月中旬，劉連

舸在出差途中被有關部門叫回談話，談的是「免職」，令自以為還有機會「往上走」的劉連舸當

場哽咽，甚至掩面而泣。

在劉連舸落馬前，進出口銀行和中國銀行陸續有多人被查。去年就有進出口銀行前北京分行

行長李蒞、前基建辦公室主任王學超、進出口銀行內蒙古分行副行長王暉先後被查，新疆分行行

長助理蔣華主動投案。到今年，中國銀行黑龍江省分行前副行長陳楓、北京市分行前行長王建宏

、內蒙古分行前副行長高宗勝先後被查。（ｊｔ）

