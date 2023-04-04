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AH股新聞

04/04/2023 11:36

《Ａ股焦點》杭州亞運首將英雄聯盟等電競納入比賽，遊戲股衝高

　　《經濟通通訊社４日專訊》杭州亞運會將於今年９月２３日至１０月８日舉行，電子競技將
首次作為正式比賽項目亮相。根據杭州亞運會項目設置程序要求，亞奧理事會確定的電子競技比
賽項目包括英雄聯盟、王者榮耀（亞運版）、和平精英（亞運版）、刀塔２、夢三國２、街霸５
和ＦＩＦＡ　Ｏｎｌｉｎｅ　４共七個項目。
　　此外，中央廣播電視總台國家電子競技發展研究院上周五揭牌成立，研究院宣布將打造八個
重點項目，內容涵蓋標準體系、培訓計劃、品牌賽事、電競主題活動等。九位專家受聘為首批諮
詢專家。
　　遊戲股衝高，完美世界（深：００２６２４）漲４﹒１％，三七互娛（深：００２５５５）
升３﹒７％，湯姆貓（深：３００４５９）升２﹒２％，凱撒文化（深：００２４２５）升近
１％，游族網路（深：００２１７４）升０﹒２％。
　　另外，據《上海證券報》報道，巨人網絡集團（深：００２５５８）創辦人史玉柱近日在內
部談及「遊戲＋ＡＩ」話題，認為ＡＩ已逐漸進入實用階段，人工智能其實在遊戲領域更容易發
揮。「遊戲＋ＡＩ」是大勢所趨，公司須重點布局。巨人網絡現飆６﹒２％，報１５元人民幣。
（ｊｔ）

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