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AH股新聞

04/04/2023 14:10

《Ａ股焦點》傳特斯拉低價車快問世，年產能４００萬輛，概念股跌

　　《經濟通通訊社４日專訊》內媒引述產業人士報道，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）正在為其新的低
價車型，建立一個高達４００萬輛的年產能計劃。報道指特斯拉低價車型是一個小型的
Ｍｏｄｅｌ　Ｙ。
　　消息人士稱，這是一項早期的產能策略，特斯拉正在向產業鏈傳遞：４００萬輛產能會分布
在全球工廠，其中，北美的超級工廠將承擔２００萬輛，德國柏林工廠和上海臨港工廠分別承擔
１００萬輛。而在北美工廠當中，墨西哥的蒙特雷工廠會是這款新車型的產能主力。
　　特斯拉一直傳出有研發低價車款計劃，特斯拉執行長馬斯克最早曾在２０２０年表示，預計
到２０２３年，將可能推出售價２﹒５萬美元（約１９﹒６萬港元）的自動駕駛電動汽車。市場
分析，特斯拉若推出至２﹒５萬美元左右的平價電動車，不僅能橫掃市佔率，對產業鏈成熟也會
是巨大的推力，導致電動企業產業發生劇烈變革。
　　惟Ａ場特斯拉概念股走低，拓普集團（滬：６０１６８９）急跌５﹒９％，天賜材料
（深：００２７０９）挫４﹒１％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌３﹒８％，贛鋒鋰業
（深：００２４６０）跌３﹒８％，寧德時代（深：３００７５０）跌３﹒４％，福耀玻璃
（滬：６００６６０）跌２﹒４％，隆基綠能（滬：６０１０１２）跌１﹒８％，三花智控
（深：００２０５０）、中航光電（深：００２１７９）、藍思科技（深：３００４３３）跌近
１％。（ｊｔ）

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