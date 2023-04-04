《經濟通通訊社４日專訊》國家煙草專賣局前黨組成員、中央紀委前派駐國家煙草專賣局紀

檢組組長潘家華受賄１６９８萬餘元（人民幣．下同），今日被安徽省合肥市中級人民法院以受

賄罪判處有期徒刑１１年，並處罰金１５０萬元；對查扣在案的受賄所得及其孳息依法予以追繳

，上繳國庫。

合肥市中級人民法院指，經審理查明，２００６年至２０２０年，潘家華利用擔任國家煙草

專賣局黨組成員、中央紀委派駐國家煙草專賣局紀檢組組長，兼任國家煙草專賣局全國煙葉生產

基礎設施建設領導小組副組長、行業統一實施財會管理信息系統領導小組副組長等職務上的便利

，為有關單位和個人在設備採購和生產經營等事項上提供幫助，非法收受財物共計價值１６９８

萬餘元，受賄數額特別巨大。鑑於潘家華到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大

部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得及其孳息已全部查扣到案，具法定、酌定從輕處

罰情節，依法可從輕處罰，遂作出上述判決。

公開資料顯示，７１歲的潘家華畢業於武漢大學中文系，曾任中央人民廣播電台記者、中共

中央組織部辦公廳秘書，１９８８年至２００５年在國家監察部、中紀委工作，２００６年起進

入國家煙草專賣局，至２０１２年退休。退休９年後，於２０２１年５月１１日被查，同年１１

月１３日被開除黨籍。中紀委國家監委當時通報，潘家華執紀違紀，幫助煙草行業私營企業主謀

取私利；將多名親友安排在煙草系統工作；家風不正，縱容親屬利用其職務影響在煙草系統違規

獲取巨額利益；貪圖享樂，生活奢靡；對紀法毫無敬畏，靠煙吃煙，利用職務便利在企業經營等

方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。（ｓｌ）

