《經濟通通訊社４日專訊》中國人民銀行行長易綱在２０２３中國金融學術年會暨中國金融

論壇年會上致辭時表示，維護幣值穩定和金融穩定是人民銀行的兩項中心任務，「這兩項任務完

成好了，就能夠促進充分就業和經濟增長，也就能更好地服務中國式現代化」。

易綱表示，維護幣值穩定方面，人行主要通過降低存款準備金率，把過去「凍結」的流動性

釋放出來，提高貨幣乘數，以基本穩定的資產負債表支持貨幣信貸的合理增長。利率亦同樣保持

相對審慎和留有餘地，波動較小。匯率則實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有

管理的浮動匯率制度，人民幣匯率保持彈性、雙向浮動。

維護金融穩定方面，中國的利率、匯率、經濟增長率、失業率等宏觀變量均比較合理、協調

、穩定，「這可以在很大程度上防範系統性金融風險」。同時採取了一系列措施，推動金融風險

整體收斂，守住了不發生系統性金融風險的底線。



＊結構性貨幣政策工具餘額有６﹒４萬億元人幣＊



易綱強調，人行積極支持穩住宏觀經濟大盤，促進經濟增長，注重發揮好貨幣政策工具總量

和結構的雙重功能，推出了適度的結構性貨幣政策工具，鼓勵金融機構按照市場化方式，支持穩

增長、穩就業的重點領域和薄弱環節。目前這些結構性工具的餘額有６﹒４萬億元人民幣，佔人

行資產負債表規模１５％左右，規模總體適度。（ｓｌ）

