《經濟通通訊社４日專訊》內地《財聯社》引述業內消息指，中國證券業協會近日在行業內

部開展２０２２年度人力資源管理情況調查，主要調查各券商人力資源整體情況、組織架構管理

情況和專業線人員構成情況。其中券商近三年的新招聘員工數量和員工離職率均受到中證協關注

。中證協還調研了券商總部、分支機構和子公司的組織架構設置情況。（ｓｌ）

