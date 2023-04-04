《經濟通通訊社４日專訊》工業和信息化部副部長王江平昨在北京分別會見富士康科技集團
董事長劉揚偉和宏達集團董事長王雪紅、威盛集團董事長陳文琦，就兩岸電子信息產業合作等議
題交換意見。
王江平表示，大陸市場空間廣闊、發展機遇巨大，歡迎台資企業繼續扎根大陸，加強兩岸新
技術領域合作。工業和信息化部將持續落實台資企業同等待遇，為台胞台企在大陸發展創造良好
環境。（ｓｌ）
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04/04/2023 15:44
《兩岸經貿》工信部副長晤富士康劉揚偉等台商，倡加強新技術合作
《經濟通通訊社４日專訊》工業和信息化部副部長王江平昨在北京分別會見富士康科技集團
董事長劉揚偉和宏達集團董事長王雪紅、威盛集團董事長陳文琦，就兩岸電子信息產業合作等議
題交換意見。
王江平表示，大陸市場空間廣闊、發展機遇巨大，歡迎台資企業繼續扎根大陸，加強兩岸新
技術領域合作。工業和信息化部將持續落實台資企業同等待遇，為台胞台企在大陸發展創造良好
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