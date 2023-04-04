《經濟通通訊社４日專訊》工業和信息化部副部長王江平昨在北京分別會見富士康科技集團

董事長劉揚偉和宏達集團董事長王雪紅、威盛集團董事長陳文琦，就兩岸電子信息產業合作等議

題交換意見。

王江平表示，大陸市場空間廣闊、發展機遇巨大，歡迎台資企業繼續扎根大陸，加強兩岸新

技術領域合作。工業和信息化部將持續落實台資企業同等待遇，為台胞台企在大陸發展創造良好

環境。（ｓｌ）

