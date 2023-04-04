《經濟通通訊社４日專訊》市場研究機構ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ統計數據顯示，

２０２２年中國（包括台灣）半導體項目投資金額高達１﹒５萬億元（人民幣．下同），半導體

產業延續高投資態勢。主要流向為：晶片設計投資金額逾５６００億元，佔約３７﹒３％；晶圓

製造投資金額逾３８００億元，佔約２５﹒３％；材料投資金額逾３，０００億元，佔約

２０﹒１％；封裝測試投資金額逾１３００億元，佔約８﹒９％；設備投資金額約３６０億元，

佔約２﹒４％。

半導體材料投資項目領域主要以矽片、ＳｉＣ╱ＧａＮ、ＩＣ載板、電子化學品及電子氣體

項目為主，合計約佔項目規模的７１﹒３％。

從半導體產業投資地域分布來看，共涉２８個省市（包括直轄市）地區，其中投資資金佔

１０％以上的有台灣、江蘇、廣東三個地區；投資資金排名前五個地區佔總額約６５﹒８％；從

內外資分布看，內資資金佔約７５﹒８％，台資佔２３﹒８％，日韓資金佔０﹒３８％。

細分到半導體行業材料領域，去年中國（包括台灣）半導體行業投資資金按項目類別來看矽

片投資佔比最高，約３４﹒７％，投資金額逾１０００億元；投資超２００億元的項目分別為

ＳｉＣ╱ＧａＮ、ＩＣ載板、電子化學品及電子特氣等項目。

ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ表示，近年因美國對中國半導體制裁加劇，中國在半導體領

域面臨更加嚴峻局面。為應對這種情況，中國在半導體領域實施了多項扶持政策，例如財政補貼

、稅收優惠、技術創新支持等，以促進半導體產業的發展。其中最重要的一環是加大對半導體產

業的投資，提高半導體自主可控水平。

ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ認為，對半導體產業的大力支持和投資，以及半導體企業的

快速發展，為中國在半導體領域的自主可控能力提供了強有力的支撐。（ｓｌ）

