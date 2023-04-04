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AH股新聞

04/04/2023 07:53

《國企紅籌》華僑城（０３３６６）逾６億人幣減持首馳５１％

　　《經濟通通訊社４日專訊》華僑城（０３３６６）公布，以６﹒１２億元人民幣透過公開掛
牌出售首馳企業５１％股權予上海盛芬徠企業諮詢合夥企業（有限合夥），持股降至４９％，首
馳企業不再為其附屬公司，且財務業績將不再併入其綜合財務報表。
　　該集團指，昨天獲北京產權交易所通知，該合夥是公示期結束後建議出售之中標人，而合夥
是浙江世紀華通（深：００２６０２）擁有的投資平台盛趣持有。（ｗｈ）

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