《經濟通通訊社４日專訊》華僑城（０３３６６）公布，以６﹒１２億元人民幣透過公開掛

牌出售首馳企業５１％股權予上海盛芬徠企業諮詢合夥企業（有限合夥），持股降至４９％，首

馳企業不再為其附屬公司，且財務業績將不再併入其綜合財務報表。

該集團指，昨天獲北京產權交易所通知，該合夥是公示期結束後建議出售之中標人，而合夥

是浙江世紀華通（深：００２６０２）擁有的投資平台盛趣持有。（ｗｈ）

