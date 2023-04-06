《經濟通通訊社６日專訊》昔日「私募一哥」徐翔的離婚案歷時四年終於下達判書。徐翔妻

子應瑩在微博發文稱，從２０１９年３月底遞交起訴狀要求離婚到４月５日拿到判決書，歷時整

整四年，黃浦區人民法院終於給了一個結果：原告應瑩要求與被告徐翔離婚的訴訟請求，不予支

持。理由是「難以認定原、被告雙方感情確已經破裂」。應瑩表示，將依法向上海第二中級人民

法院提起上訴。

２０１５年Ａ股「股災」後，徐翔因操縱證券市場罪被判有期徒刑五年六個月，已於

２０２１年７月９日刑滿釋放。其妻子應瑩此前稱，有約１３０億元人民幣被查封的資產是與案

件無關的個人合法財產。２０１７年４月１６日，她向青島中院遞交申請書，請求法院依法甄別

徐翔案的合法資產；２０１９年１月，她又提出國家賠償申請，再次提出解除資產凍扣。

在多方爭取無果後，應瑩於２０１９年３月向上海市黃浦區人民法院遞交離婚起訴狀，其中

一項訴求是《依法分割夫妻共同財產》。同年８月７日，應瑩在社交媒體發文高呼「蒼天在上，

我要離婚」引發極大關注；８月２９日，上海黃浦區人民法院赴青島城陽監獄審理應瑩訴徐翔離

婚糾紛案，服刑中的徐翔當庭表示同意離婚。不過當日的庭審並末涉及財產分割，只處理離婚和

撫養權。

２０１９年１１月６日，應瑩的律師收到黃浦區人民法院的通知，離婚糾紛案延長審理期限

；半年之後，２０２０年５月８日，應瑩的律師再次收到黃浦區人民法院的通知，離婚糾紛案第

二次延長審理期限。直到兩年半後的２０２２年１２月１４日，該案才第二次開庭。（ｌｃ）

