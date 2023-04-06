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AH股新聞

06/04/2023 15:46

《Ａ股業績》６９間Ａ股公司公布首季業績預告，近八成預喜

　　《經濟通通訊社６日專訊》據東方財富（深：３０００５９）旗下金融數據平台
Ｃｈｏｉｃｅ數據統計，目前已有６９家Ａ股上市公司披露一季度業績預告，其中預喜５５家，
佔７９﹒７１％；這些公司主要集中在電力設備、醫藥生物、機械設備、汽車等行業。
　　從預告淨利潤下限來看，廣匯能源（滬：６００２５６）、天合光能（滬：６８８５９９）
、湯臣倍健（深：３００１４６）、蘇能股份（滬：６００９２５）、廣匯汽車
（滬：６００２９７）等１７家上市公司預計一季度淨利潤下限超過１億元（人民幣．下同）。
廣匯能源和天合光能淨利潤突破１０億元，分別為３０億元和１３億元。
　　淨利潤增幅方面，剔除扭虧公司後，共計９家上市公司預計一季度歸母淨利潤增幅下限超過
１００％。朗姿股份（深：００２６１２）、播恩集團（深：００１３６６）、飛龍股份
（深：００２５３６）、京泉華（深：００２８８５）和科士達（深：００２５１８）５家淨利
潤增幅居前，依次為３７７３７﹒８４％、１０５８﹒１３％、５６５﹒４８％、
３８６﹒０２％、２６８％。（ｌｃ）

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