《經濟通通訊社６日專訊》據東方財富（深：３０００５９）旗下金融數據平台

Ｃｈｏｉｃｅ數據統計，目前已有６９家Ａ股上市公司披露一季度業績預告，其中預喜５５家，

佔７９﹒７１％；這些公司主要集中在電力設備、醫藥生物、機械設備、汽車等行業。

從預告淨利潤下限來看，廣匯能源（滬：６００２５６）、天合光能（滬：６８８５９９）

、湯臣倍健（深：３００１４６）、蘇能股份（滬：６００９２５）、廣匯汽車

（滬：６００２９７）等１７家上市公司預計一季度淨利潤下限超過１億元（人民幣．下同）。

廣匯能源和天合光能淨利潤突破１０億元，分別為３０億元和１３億元。

淨利潤增幅方面，剔除扭虧公司後，共計９家上市公司預計一季度歸母淨利潤增幅下限超過

１００％。朗姿股份（深：００２６１２）、播恩集團（深：００１３６６）、飛龍股份

（深：００２５３６）、京泉華（深：００２８８５）和科士達（深：００２５１８）５家淨利

潤增幅居前，依次為３７７３７﹒８４％、１０５８﹒１３％、５６５﹒４８％、

３８６﹒０２％、２６８％。（ｌｃ）

